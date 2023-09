Présentation du nouveau KICKR BIKE SHIFT abordable de Wahoo

Wahoo a dévoilé une version plus abordable de son KICKR BIKE haut de gamme appelée KICKR BIKE SHIFT. Au prix de 2,999 4,499 $, ce nouveau modèle offre une réduction de prix significative par rapport aux XNUMX XNUMX $ du KICKR BIKE complet. Malgré la baisse de prix, le KICKR BIKE SHIFT conserve des fonctionnalités de haute qualité et résout les problèmes courants rencontrés dans les modèles précédents.

L'une des différences notables entre le KICKR BIKE SHIFT et le KICKR BIKE original est la suppression de la simulation d'inclinaison intégrée de type CLIMB. De plus, le KICKR BIKE SHIFT est doté d'un système de transmission d'entraînement intelligent plus traditionnel et de composants de cadre plus fins, qui augmentent la compatibilité du pilote et répondent aux plaintes précédentes concernant le frottement des cuisses.

En termes de design, le KICKR BIKE SHIFT présente de nouvelles poignées de style et un collier de serrage pour tige de selle qui peut être serré à l'aide d'une clé hexagonale, garantissant un ajustement sûr. Le câblage compliqué des modèles précédents a été remplacé par un système plus rationalisé avec une situation de type boîte de jonction Di2/AXS, qui offre une meilleure gestion des câbles et une meilleure communication sans fil.

En évaluant les composants électroniques du KICKR BIKE SHIFT, il convient de noter l'absence de simulation de gradient KICKR CLIMB, ce qui se traduit par une expérience plus silencieuse et mécaniquement plus simple. Le système transmission/volant d'inertie du KICKR BIKE SHIFT est différent de la transmission électromagnétique à moteur que l'on trouve dans les modèles précédents. Le nouveau système fonctionne de manière similaire aux home trainers KICKR de Wahoo et offre une conduite silencieuse.

Bien que le KICKR BIKE SHIFT manque peut-être de certaines des fonctionnalités avancées du KICKR BIKE original, il vise à offrir une option abordable aux cyclistes qui privilégient une expérience d'entraînement en salle silencieuse et fiable. Avec sa compatibilité améliorée avec le pilote et son design épuré, le KICKR BIKE SHIFT offre une alternative convaincante sur le marché des vélos intelligents de milieu de gamme.

