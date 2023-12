Voyager 1 fait face à un problème de communication alors que les scientifiques tentent de le résoudre

Les scientifiques de la NASA travaillent actuellement à résoudre un problème de communication qui a affecté Voyager 1, l'objet artificiel le plus éloigné de la Terre. La sonde, située à 24 milliards de kilomètres (15 milliards de miles), renvoie un flux répétitif et inintelligible de 1 et de 0. Bien que la sonde puisse toujours recevoir des commandes de la Terre, l'envoi de messages vers l'espace interstellaire prend environ 22.5 heures pour atteindre Voyager 1, ce qui retarde considérablement le processus de dépannage.

En raison de la nature du retard de communication, il faudra plusieurs jours avant que les ingénieurs puissent déterminer si leurs efforts pour restaurer les ordinateurs de la sonde, vieux de près d'un demi-siècle, ont été couronnés de succès. Ce n'est pas la première fois que Voyager 1 rencontre des problèmes de communication. En 2022, la sonde a commencé à transmettre des données via un ordinateur de bord défectueux, entraînant des messages corrompus.

Le problème actuel proviendrait d'une interruption de la communication entre le système de données de vol (FDS) de Voyager 1 et l'unité de modulation de télémétrie (TMU), qui est l'un des sous-systèmes de la sonde. Par conséquent, aucune donnée scientifique relative à l'espace interstellaire n'est reçue sur Terre, et les données techniques critiques sur la santé et l'état de la sonde sont également déformées. Les ingénieurs ont tenté de résoudre le problème en redémarrant le FDS, mais sans succès.

Alors que les scientifiques de la NASA sont aux prises avec ce problème de communication, ils ont commencé à se plonger dans des documents obsolètes datant de plusieurs décennies pour tenter de mieux comprendre la technologie de la sonde. Les ordinateurs de Voyager 1, avec leur capacité de traitement de seulement 8,000 100 instructions par seconde, sont bien pâles en comparaison des capacités des smartphones modernes qui peuvent gérer plus de XNUMX milliards d'instructions par seconde.

Conçus à l'origine pour les missions d'exploration de Jupiter et de Saturne, Voyager 1 et son homologue Voyager 2 ont déjoué les attentes en poursuivant leurs recherches dans l'espace interstellaire. Cependant, leur parcours n’est pas sans limites. Les sondes dépendent de générateurs d'énergie, qui finiront par s'épuiser, les laissant silencieuses alors qu'elles s'aventurent au-delà du nuage d'Oort et plus profondément dans la ceinture de Kuiper.

Certaines personnes ont suggéré d'envoyer un dernier message à Voyager 1 avant que ses systèmes de communication ne tombent en panne définitivement. Ces « derniers mots » seraient stockés dans les ordinateurs de bord et pourraient durer des milliers d’années. Le récent problème nous rappelle de manière poignante que le temps presse pour dire adieu à cette mission emblématique.