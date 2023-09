Vivo s'apprête à lancer le Vivo T2 Pro en Inde : un nouvel appareil de milieu de gamme doté d'un matériel amélioré

Vivo, un important fabricant de smartphones, serait en train d'élargir son portefeuille de milieu de gamme en Inde avec le lancement d'un nouvel appareil de la série T2. Le prochain combiné, nommé Vivo T2 Pro, comportera un matériel amélioré et devrait coûter plus de Rs. 20,000. XNUMX XNUMX sur le marché indien.

Selon des sources citées par 91Mobiles, le Vivo T2 Pro a obtenu un score de 600,000 7200 sur la populaire plateforme d'analyse comparative AnTuTu. Cela suggère que l'appareil sera équipé d'un nouveau SoC Dimensity XNUMX, offrant des performances améliorées par rapport aux modèles précédents de la série.

On suppose que le Vivo T2 Pro aura un prix similaire à celui du iQOO Z7 Pro récemment lancé, qui comprend également la puce Dimensity 7200 et commence à Rs. 23,999. 8 128 en Inde. Le modèle Pro devrait être disponible en deux variantes : une avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré, et une autre avec XNUMX Go de RAM et XNUMX Go de stockage. L'appareil sera probablement disponible à l'achat sur la plate-forme de commerce électronique populaire Flipkart, ainsi que via le vaste réseau de vente au détail de Vivo.

Si la date de lancement du Vivo T2 Pro n'a pas encore été annoncée, de plus amples informations devraient être révélées dans les prochains jours. Il convient de noter que le Vivo T2 5G, alimenté par un processeur Snapdragon 695, est au prix de Rs. 18,999. 6 128 pour la variante de base avec 2 Go de RAM et 6020 Go de stockage. La variante T12,999x, dotée d'un SoC Dimensity 4, commence à Rs. 128. XNUMX XNUMX pour la version avec XNUMX Go de RAM et XNUMX Go de stockage.

Le Vivo T2 Pro devrait offrir aux consommateurs une option attrayante de milieu de gamme avec des capacités matérielles améliorées. Avec ses prix compétitifs et sa disponibilité sur les principaux canaux en ligne et hors ligne, Vivo vise à répondre aux divers besoins des utilisateurs indiens de smartphones.

Sources : 91Mobiles