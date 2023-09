vivo taquine le lancement du T2 Pro 5G en Inde : à quoi s'attendre

By

vivo se prépare à lancer son dernier téléphone de la série T, le vivo T2 Pro 5G, en Inde. La société a commencé à teaser l'appareil, révélant un écran incurvé et une superbe couleur dorée. Cela fait suite aux lancements réussis des T2x 5G et T2 5G plus tôt cette année.

Sur la base des spécifications du T2 5G et de l'iQOO Z7 Pro 5G récemment lancé, on s'attend à ce que le T2 Pro 5G soit doté de fonctionnalités similaires. Ceux-ci incluent un grand écran AMOLED incurvé FHD+ 6.78 Hz de 120 pouces, alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 7200. Le téléphone est susceptible d’être livré avec 8 Go de RAM, garantissant un multitâche fluide et des performances d’application fluides.

En termes de capacités de caméra, le vivo T2 Pro 5G devrait arborer une caméra arrière de 64 MP accompagnée d'une caméra secondaire de 2 MP. Il comportera également une caméra frontale haute résolution de 16 MP, parfaite pour capturer de superbes selfies. Pour que l'appareil continue de fonctionner toute la journée, il sera équipé d'une batterie de 4600 66 mAh prenant en charge une charge rapide de XNUMX W, garantissant ainsi un temps d'arrêt minimal pour les utilisateurs.

Plus de détails sur le vivo T2 Pro 5G devraient être révélés dans les prochains jours, car le téléphone devrait être lancé plus tard ce mois-ci. L'appareil sera disponible à l'achat sur Flipkart, ainsi que sur le site officiel de vivo. De plus, les magasins hors ligne sont susceptibles de proposer des téléphones aux clients qui préfèrent acheter en magasin.

Avec ses fonctionnalités prometteuses et son design élégant, le vivo T2 Pro 5G devrait être un téléphone très attendu en Inde. Les passionnés de mobile et les consommateurs férus de technologie devraient garder un œil sur son lancement officiel et sa disponibilité ultérieure.

Sources:

– Srivatsan Sridhar, passionné de technologie mobile [Sans URL]