Vivo T2 Pro 5G : nouvelle variante « Pro » de la série T2 attendue

Vivo a déjà lancé les smartphones Vivo T2 5G et Vivo T2x 5G en Inde plus tôt cette année. Cependant, il semble que la société n’en ait pas encore fini avec la série T2. Les rapports suggèrent que Vivo travaille sur une nouvelle variante « Pro », le Vivo T2 Pro 5G, qui pourrait être le dernier ajout à la gamme.

Selon le pronostiqueur Yogesh Brar (@heyitsyogesh), le Vivo T2 Pro 5G devrait être alimenté par un SoC MediaTek Dimensity 7200. Ce nouveau smartphone offrirait une charge rapide et pourrait être disponible en deux configurations de mémoire. Selon certaines rumeurs, il serait également vendu exclusivement sur Flipkart, avec un prix attendu d'environ Rs. 23,999. XNUMX XNUMX.

Le smartphone aurait atteint un score de 6,00,000 8 128 sur la plateforme de benchmarking AnTuTu. Les deux variantes de mémoire pourraient inclure 8 Go de RAM + 256 Go de stockage et 2 Go de RAM + 5 Go de stockage. Cependant, Vivo n'a pas encore confirmé le lancement ni publié de spécifications officielles pour le Vivo TXNUMX Pro XNUMXG.

La série Vivo T2 comprend déjà les Vivo T2 5G et Vivo T2x 5G. Ces smartphones ont été lancés en avril et fonctionnent sous FunTouch OS 13 basé sur Android 13. Le Vivo T2 5G est alimenté par un SoC Snapdragon 695 5G, tandis que le Vivo T2x 5G est équipé d'un SoC MediaTek Dimensity 6020. Le T2 5G commence à Rs. 18,999. 2 5, tandis que le T12,999x XNUMXG commence à Rs. XNUMX XNUMX. XNUMX XNUMX.

Pour l’instant, il reste à voir quand Vivo annoncera officiellement le Vivo T2 Pro 5G et fournira plus de détails sur ses spécifications et sa disponibilité.

Sources : 91Mobiles