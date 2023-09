Vivo iQOO 12 et iQOO 12 Pro : à quoi s'attendre

Les passionnés de technologie ont beaucoup à attendre dans les mois à venir puisque plusieurs grands événements de lancement sont attendus. L’un de ces événements serait le lancement des smartphones Vivo iQOO 12 et iQOO 12 Pro. Si la date officielle de lancement n'a pas encore été annoncée, des rumeurs et des fuites ont éclairé les spécifications attendues de ces smartphones.

Selon des rumeurs antérieures, la série iQOO 12 serait alimentée par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, offrant une charge rapide avec et sans fil. Cependant, des rapports récents de Gizmo China révèlent des spécifications supplémentaires divulguées par le pronostiqueur Digital Chat Station. Une fonctionnalité intéressante mentionnée dans la fuite est le panneau Samsung E144 AMOLED 7 Hz avec une résolution 2K.

La fuite fait également allusion à la présence de la caméra zoom périscope OmniVision OV64B. Bien qu'il ne soit pas certain que ce capteur d'appareil photo soit disponible sur iQOO 12 et iQOO 12 Pro, ce serait un excellent ajout au smartphone premium.

En termes de conception, il est probable que la série iQOO 12 soit en métal. Il devrait également prendre en charge une charge rapide de 200 W et être doté d’autres fonctionnalités telles qu’un scanner d’empreintes digitales à ultrasons et un port USB Type-C 3.x. Les rapports passés de Digital Chat Station confèrent une certaine crédibilité à ces spéculations.

Pour ceux qui recherchent des appareils hautes performances, la fuite suggère que la configuration la plus élevée de l'iQOO 12 Pro pourrait inclure 24 Go de RAM LPDDR5x et 1 To de stockage UFS 4.0. De plus, la série iQOO 12 Pro peut fonctionner sur Origin OS 4.0 basé sur Android 14.

Il est important de noter que, malgré la crédibilité de la source, il s’agit toujours de spéculations et ne doivent pas être considérées comme des informations officielles. Vivo n'a pas encore publié de rapports officiels sur la date de lancement et les spécifications de ces smartphones. Ce sera certainement passionnant de voir ce que Vivo réserve à sa nouvelle gamme.

Sources:

– Gizmo Chine

– Station de discussion numérique