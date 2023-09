GIThrive de Vivante Health reconnu pour sa technologie d'IA et son bien-être subventionné par l'employeur

Vivante Health a été sélectionné comme quart de finaliste dans deux catégories lors des Digital Health Awards 2023 de la Digital Health Hub Foundation. La plateforme virtuelle GIThrive de l'entreprise utilise l'intelligence artificielle (IA) et est reconnue à la fois pour la meilleure utilisation de l'IA dans les technologies de la santé et dans les catégories du bien-être subventionné par l'employeur.

GIThrive est une solution numérique de santé digestive qui propose un accompagnement aux personnes souffrant de troubles digestifs. La plateforme combine une technologie basée sur l'IA, une assistance 90 heures sur 15 par des diététistes et des coachs de santé, et l'accès à un réseau d'internistes et de gastro-entérologues pour le diagnostic et le traitement. Les résultats sont impressionnants, avec plus de XNUMX % des utilisateurs signalant une amélioration de leurs symptômes digestifs et de leur qualité de vie. De plus, les organisations qui proposent GIThrive comme avantage social bénéficient de réductions de XNUMX % ou plus sur les frais médicaux liés à la digestion.

Dans la catégorie Meilleure utilisation de l'IA dans les technologies de la santé, GIThrive de Vivante Health se distingue par ses plans de soins personnalisés qui s'appuient sur l'IA et l'apprentissage automatique. Ces plans visent à soulager les symptômes digestifs et à réduire les coûts des soins de santé. Les recommandations peuvent inclure des ajustements alimentaires et du mode de vie, des ressources éducatives en ligne, une thérapie cognitivo-comportementale, des consultations avec des coachs en santé et des interventions cliniques telles que des tests de laboratoire et des rendez-vous de télésanté.

L'inclusion dans la catégorie Bien-être subventionné du meilleur employeur est le reflet des partenariats de Vivante avec les employeurs pour intégrer la santé digestive dans leurs régimes d'avantages sociaux. En mettant en œuvre GIThrive, les organisations ont constaté une réduction des coûts de santé associés aux problèmes digestifs. Les employés ont montré une meilleure observance des médicaments et une modification de leur comportement, ce qui a entraîné une diminution des visites aux urgences et des hospitalisations. En fait, les problèmes gastro-intestinaux font partie des cinq principales dépenses de santé pour de nombreuses entreprises.

Le PDG de Vivante Health, Bill Snyder, souligne l'importance des plans de traitement personnalisés et du soutien continu offert par la plateforme GIThrive. Avec GIThrive, les individus ont accès à une multitude de ressources sur la santé digestive en un seul endroit, permettant des soins immédiats et une continuité de traitement. Snyder exprime sa gratitude pour la reconnaissance dans les deux catégories, soulignant l'impact positif de Vivante Health sur ses membres et les résultats prouvés qu'ils obtiennent.

Les finalistes des Digital Health Awards seront annoncés le 22 septembre, et les gagnants seront dévoilés lors de la grande finale du HLTH 2023 à Las Vegas le 9 octobre.

À propos de Vivante Health : Vivante Health est une entreprise de soins de santé numérique qui se consacre à révolutionner la gestion des maladies chroniques, en commençant par l'intestin. Leurs soins gastro-intestinaux virtuels combinent une technologie basée sur les données avec une équipe coordonnée de médecins, de diététistes et de coachs en santé pour fournir des soins personnalisés et en temps opportun.

