Risques et récompenses : équilibrer les avantages et l'incertitude juridique de GenAI

Dans le monde en évolution rapide des plateformes numériques de santé, les outils d’intelligence artificielle générative (GenAI) deviennent de plus en plus accessibles et largement adoptés. Ces outils, qui incluent des interfaces de chatbot et des systèmes d'aide à la décision clinique, offrent de vastes opportunités d'efficacité et d'innovation dans les soins aux patients. Cependant, ils présentent également de nouveaux risques et incertitudes juridiques.

GenAI est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle qui génère du nouveau contenu en réponse aux entrées des utilisateurs. Contrairement à l'IA traditionnelle, qui utilise des modèles prédictifs pour produire des réponses basées sur des règles, GenAI utilise des données et des modèles de formation pour créer une large gamme de contenus, du texte et du code aux images et vidéos.

L’un des principaux défis de GenAI consiste à déterminer comment équilibrer les avantages potentiels avec l’incertitude juridique et les risques associés à son utilisation. De nombreuses questions juridiques entourant GenAI n’ont pas encore été résolues et font déjà l’objet de litiges, de propositions réglementaires et de discussions politiques. Les contrats de licence utilisateur final (CLUF) jouent un rôle crucial dans la définition des droits et des risques potentiels pour les utilisateurs des outils GenAI.

Les CLUF peuvent varier considérablement selon la plate-forme et selon qu'ils sont accessibles via une version gratuite, freemium ou entreprise. Ils peuvent aborder des questions telles que la propriété des résultats et les invites des utilisateurs, la responsabilité pour les dommages causés par les sorties de GenAI et l'utilisation des invites des utilisateurs pour améliorer l'outil. Cependant, les CLUF ne règlent souvent pas ces questions et peuvent ne pas fournir de réponses claires.

Les considérations liées aux invites utilisateur sont particulièrement importantes. Bien que les modèles GenAI puissent s'améliorer au fil du temps, les invites des utilisateurs peuvent être utilisées pour entraîner le modèle de création de la plateforme. Cela soulève des inquiétudes quant à l’utilisation et à la propriété des intrants, en particulier lorsqu’ils contiennent des informations sensibles ou exclusives. Certains CLUF autorisent l'utilisation d'entrées comme données de formation, tandis que d'autres offrent des options de désinscription ou restreignent l'utilisation à des clients spécifiques.

La confidentialité et la sécurité des informations saisies sont également menacées, car certains CLUF peuvent autoriser l'examen, la divulgation ou la vente de ces informations. Une faille de sécurité pourrait entraîner des divulgations involontaires, des violations de secrets commerciaux et des problèmes de conformité en matière de confidentialité en vertu des lois applicables sur la confidentialité, telles que le Règlement général européen sur la protection des données (RGPD).

À mesure que le domaine de GenAI continue d'évoluer, il est essentiel que les utilisateurs soient conscients des dispositions des CLUF et comprennent leurs droits et leurs risques potentiels. Des CLUF clairs et complets, ainsi que des discussions juridiques et des évolutions réglementaires en cours, joueront un rôle crucial dans l’élaboration d’une utilisation responsable et éthique de GenAI dans les plateformes numériques de santé.

