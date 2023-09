Le Virginia Spirits Board lance un programme de passeport numérique

Le Virginia Spirits Board a récemment introduit un nouveau programme de passeport numérique, qui permet aux utilisateurs d'explorer plus de 30 distilleries à travers l'État. Le programme, connu sous le nom de Virginia Spirits Passport, est accessible aux personnes âgées de 21 ans et plus et offre l'accès à des offres et des réductions exclusives.

En s'inscrivant au programme de passeport gratuit, les participants peuvent accumuler des points en s'enregistrant dans différentes distilleries. Ces points peuvent être échangés contre des prix passionnants, notamment des billets pour la Virginia Spirits Expo et des participations à des tirages au sort pour des escapades et des expériences uniques.

Le programme de passeport devrait se dérouler jusqu'au 31 août 2024, laissant suffisamment de temps aux participants pour visiter et profiter de diverses distilleries de Virginie. Septembre a également été désigné comme le Mois des spiritueux de Virginie, ce qui en fait le moment idéal pour commencer à explorer la scène diversifiée et dynamique des spiritueux de l'État.

En plus des distilleries existantes, d'autres devraient rejoindre le programme, offrant aux participants encore plus d'opportunités de débloquer des offres spéciales et de découvrir de nouveaux spiritueux. Certaines des distilleries participant actuellement au programme comprennent Deep Creek Distilling, Ironclad Distillery Co., Beach Vodka, Waterman Spirits, Chesapeake Bay Distillery, Tarnished Truth Distilling Co., 8 Shires Coloniale Distillery et Copper Fox Distillery.

Pour démarrer avec le Virginia Spirits Passport, les utilisateurs peuvent visiter le site officiel à l'adresse virginiaspirits.org/passport. Ici, ils peuvent s'inscrire au programme et commencer leur voyage à travers le monde des esprits de Virginie.

