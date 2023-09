Créateur du jeu d'escalade viral Only Up ! Supprime le titre de Steam en raison du stress

By

Le développeur d'Only Up !, un jeu d'escalade indépendant populaire qui a attiré une attention considérable sur les flux Twitch, a pris la décision de retirer le jeu de Steam. Cela survient après que le développeur a été accusé d’utiliser des actifs contrefaits et de promouvoir des NFT. Dans un communiqué, le créateur a exprimé son désir de quitter le jeu et de se concentrer sur son propre bien-être.

Dans une mise à jour publiée sur la page Steam du jeu, le développeur solo, connu sous le nom de SCKR Games, a expliqué les raisons de la suppression du jeu. Ils ont admis avoir commis des erreurs et ont noté que le stress associé au match avait fait des ravages. Le développeur a déclaré : « Le jeu m’a soumis à beaucoup de stress tous ces mois. Maintenant, je veux mettre le jeu derrière moi.

Le jeu a été officiellement supprimé de la boutique Steam et son nom a été changé en « non disponible ». Cependant, une version en cache de la liste du jeu peut toujours être trouvée sur la Wayback Machine d'Internet Archive.

Seulement en haut ! a gagné en popularité sur Twitch en raison de son extrême difficulté. Les joueurs incarnent Jackie, une adolescente issue d'un milieu défavorisé qui aspire à échapper à la pauvreté. Le jeu obligeait les joueurs à parcourir des labyrinthes complexes de tuyaux et d'autres objets, sans fonction de sauvegarde, ce qui signifie que toute chute devait recommencer depuis le début. Le développeur a expliqué que l'objectif du jeu était d'augmenter les enjeux à chaque niveau et de souligner la douleur de l'échec.

Le jeu a attiré jusqu'à 280,000 5.6 spectateurs simultanés sur Twitch à son apogée et a recueilli 3 millions de vues sur YouTube en seulement deux mois grâce à une vidéo pas à pas. Cependant, Only Up! avait déjà été supprimé de Steam fin juin en raison de violations présumées du droit d'auteur, un artiste XNUMXD accusant SCKR Games d'utiliser un actif sans licence. Le jeu a ensuite été rétabli, l'actif contrefait étant remplacé par une statue d'Atlas.

SCKR Games prévoit de revenir au développement de jeux avec un nouveau projet intitulé Kith. Ils ont l'intention de faire une pause, de poursuivre leurs études en conception de jeux et de travailler avec une petite équipe sur cette nouvelle aventure. Le développeur espère améliorer ses compétences et créer une expérience de jeu unique.