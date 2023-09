Le créateur du populaire jeu de plateforme basé sur la physique, Only Up !, a décidé de supprimer le jeu de la vitrine Steam, citant le « stress » comme raison derrière cette décision. Seulement en haut ! a attiré une attention considérable en mai lorsque d'éminents streamers et YouTubers ont présenté leurs tentatives pour atteindre le sommet dans ce jeu difficile.

Dans une mise à jour sur Steam, le créateur du jeu, qui s'appelle SCKR Games, s'est décrit comme un développeur solo et a admis qu'Only Up ! était leur première expérience dans le développement de jeux vidéo. Ils ont créé le jeu comme un exutoire créatif et un moyen de se tester, mais cela a fini par leur causer beaucoup de stress au cours des derniers mois. Désormais, ils sont prêts à passer à autre chose et à laisser le match derrière eux.

Le créateur a révélé qu'il travaillait actuellement sur son prochain jeu, nommé Kilth. Ils ont exprimé leur besoin de tranquillité d’esprit et de guérison et prévoient de faire une pause pour poursuivre leurs études en conception de jeux. Forts de leurs nouvelles connaissances et expériences, ils visent à diriger leurs énergies vers Kilth. Le prochain jeu aura un genre et un cadre complètement différents, avec un accent sur la cinématographie. Le créateur espère collaborer avec une petite équipe pour ce projet ambitieux afin d'améliorer ses compétences en conception de jeux.

Ce n'est pas la première fois qu'Only Up! a été supprimé de Steam. Auparavant, le jeu avait été supprimé en raison de l'utilisation d'actifs protégés par le droit d'auteur, mais il est revenu après la suppression des actifs en infraction. Le développeur a reconnu les commentaires et le soutien de la communauté concernant les défauts du jeu et a exprimé sa gratitude envers ses collègues sympathiques et amicaux de l'industrie.

La décision du créateur de supprimer Only Up! et exprimer leur stress fait écho aux sentiments de Dong Nguyen, le créateur de Flappy Bird, qui a retiré le jeu des magasins d'applications en 2014 en raison de sa nature addictive. Nguyen a révélé qu'il se sentait coupable et mal à l'aise face au succès du match.

Au moment de la rédaction de cet article, Only Up! est actuellement indisponible à l'achat sur Steam, bien que sa page existe toujours. Le titre du jeu a été modifié en « non disponible » et le développeur a été renommé « Indiesolodev ». Les avis et évaluations positifs des utilisateurs pour Only Up! peut toujours être trouvé sur la page Steam.

Source : [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)