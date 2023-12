Titre : Une mission satellite révolutionnaire relève le défi du changement climatique

Résumé :

Une mission satellite révolutionnaire, la mission Copernicus Anthropogenic Carbon Dioxyde Monitoring (CO2M), vise à mesurer quantitativement la quantité de dioxyde de carbone rejetée dans l’atmosphère à la suite de l’activité humaine. Cette mission fournira des informations cruciales sur la compréhension et l’atténuation du changement climatique en offrant une précision sans précédent dans la surveillance des émissions de dioxyde de carbone aux échelles nationale et régionale. Les données collectées par CO2M serviront de source d'informations unique et indépendante pour l'Union européenne (UE), leur permettant d'évaluer l'efficacité des mesures politiques et de suivre leur impact sur la décarbonation de l'Europe. Le prochain Bilan mondial étant prévu pour 2028, le CO2M arrive à un moment crucial pour éclairer la prise de décision et l’action.

Dans une vidéo éclairante, des personnalités clés de la mission CO2M partagent leurs réflexions. Valérie Fernandez, chef de projet de la mission CO2M, souligne l'importance de cette mission en tant qu'étape significative vers la lutte contre le changement climatique. Yannig Durand, responsable de la charge utile de CO2M, explique comment le satellite va révolutionner les méthodes de surveillance actuelles en fournissant des données précises et détaillées sur les émissions de dioxyde de carbone. Yasjka Meijer, scientifique de la mission CO2M, souligne le potentiel de la mission pour changer la donne dans l'évaluation et la mise en œuvre des politiques climatiques.

Alors que l’Europe joue un rôle de premier plan dans l’action climatique, CO2M recèle un immense potentiel dans sa capacité à évaluer les mesures politiques en cours et leur impact sur les efforts de décarbonation. En tirant parti de la technologie satellitaire, il offre une perspective complète et indépendante sur les émissions de dioxyde de carbone. Une telle surveillance est essentielle pour favoriser une prise de décision fondée sur des données probantes et ouvrir la voie à un avenir durable.

En conclusion, la mission CO2M représente une étape importante dans notre engagement dans la lutte contre le changement climatique. Grâce à ses capacités révolutionnaires et à ses connaissances uniques, il a le pouvoir de transformer notre compréhension des émissions de dioxyde de carbone et de leur impact sur la planète. Cette mission apportera sans aucun doute de précieuses contributions à l’évaluation des politiques climatiques, en soulignant le besoin urgent de mesures efficaces pour relever les défis climatiques mondiaux.

