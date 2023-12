La NASA collabore avec l'industrie pour faire taire les taxis aériens et les drones

La NASA travaille aux côtés de partenaires industriels pour réduire le bruit des avions et révolutionner le transport aérien. Dans le cadre de cet effort, la NASA fournit des outils à l’industrie pour l’aider à prédire les niveaux de bruit pendant la phase de conception des taxis aériens et des drones.

L’importance d’un vol silencieux devient évidente à mesure que les taxis aériens et les drones devraient faire partie intégrante des futurs aéroports, connus sous le nom de vertiports, dans les communautés rurales et urbaines. Pour garantir une coexistence pacifique, la NASA facilite le développement d'outils de prévision du bruit pouvant être utilisés par l'industrie avant de demander la certification auprès de la Federal Aviation Administration.

Lors d'un récent test mené à l'été 2023, des chercheurs du Glenn Research Center de la NASA se sont rendus à l'aéroport municipal de Springfield-Beckley, dans l'Ohio, pour évaluer un taxi électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) développé par Moog. L'équipe de la NASA a obtenu des données sur le bruit au cours de différentes étapes du fonctionnement de l'eVTOL, notamment le départ, l'atterrissage et le vol stationnaire à une altitude de 60 pieds. L'avion était piloté à distance par un opérateur Moog stationné au sol.

Ce test marque la deuxième collaboration entre la NASA et Moog, après une première série d'acquisition de données sur le bruit en 2022. La NASA a l'intention d'utiliser les données agrégées de ces tests pour améliorer ses outils de prévision du bruit et fournir à la fois les outils et l'ensemble de données à l'industrie américaine. L’objectif est d’aider les professionnels du secteur à concevoir des taxis aériens et des drones émettant moins de bruit.

La recherche fait partie du projet RVLT (Revolutionary Vertical Lift Technology) de la NASA, qui relève du programme Advanced Air Vehicles de l'agence. Le projet RVLT contribue à la mission Advanced Air Mobility de la NASA en fournissant des données cruciales pour guider le développement de l'industrie des taxis aériens et des drones électriques.

En collaborant avec des partenaires industriels et en les dotant d’outils et de connaissances essentiels, la NASA vise à ouvrir une nouvelle ère de transport aérien silencieux et efficace.

