Pixel Sky Animations lance le premier spectacle de lumière de drones de Vancouver lors d'un gala en plein air

Pixel Sky Animations, société de spectacles de lumière par drone basée à Vancouver, célébrera son lancement public officiel avec le gala en plein air le 15 septembre. L'événement, qui aura lieu à Science World et False Creek, mettra également en vedette la première lumière de drone de Vancouver. spectacle, captivant un public attendu de 700 personnes.

Pixel Sky Animations estime que la narration est essentielle à toute grande performance. Avec leurs spectacles de lumière de drones, ils visent à engager, inspirer et impressionner le public de tous âges en utilisant le ciel nocturne comme toile pour peindre des récits. Le spectacle de lumière des drones a été méticuleusement conçu pour une visualisation optimale à partir d’un point focal spécifique à Science World, mais il sera visible sous différents angles le long de la digue de False Creek.

Le gala en plein air proposera une expérience de cocktail organisée par Bootleggers et une exposition d'art immersive de la galerie d'art Chali Rosso. Deux scènes de performance seront animées par les DJ internationaux Ray Kash et Dezza. Les participants auront l’occasion d’être transportés vers de nouveaux mondes grâce à un art axé sur la technologie.

Les billets pour le gala en plein air commencent à 45 $ plus frais et peuvent être achetés en ligne. Cela promet d’être une soirée de divertissement inoubliable, combinant l’utilisation innovante des drones avec la musique, l’art et la mixologie.

