Le gouverneur de Virginie publie des plans pour l'expansion du haut débit à l'échelle de l'État

Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a dévoilé un plan quinquennal visant à connecter les Virginiens à un haut débit abordable. Le plan décrit comment l'État utilisera son allocation fédérale de 5 milliard de dollars pour déployer des réseaux Internet dans les zones actuellement dépourvues d'accès. Avec cette initiative, Virginia vise à donner la priorité aux foyers, aux entreprises et aux points d'ancrage communautaires non desservis, dans le but d'atteindre environ 1.48 160,000 emplacements.

L’accès au haut débit n’est plus considéré comme un luxe, mais comme une nécessité pour une pleine participation à la vie quotidienne. Le gouverneur Youngkin estime qu'en connectant tous les Virginiens via le haut débit, l'État fera un pas en avant significatif dans la réduction de la fracture numérique.

En plus de fournir un accès, le plan souligne l'importance de promouvoir la culture numérique, d'améliorer les soins de santé et de réduire les coûts pour tous les Virginiens. En parvenant à une couverture universelle du haut débit, l’État sera en mesure d’orienter ses efforts et son financement vers ces domaines critiques.

Le programme Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), financé par la loi fédérale sur les investissements dans les infrastructures et l'emploi, est une initiative nationale visant à étendre l'accès à Internet haut débit. Le Département du logement et du développement communautaire (DHCD) de Virginie administrera l'allocation BEAD de 1.48 milliard de dollars de l'État. Ce financement viendra compléter les efforts en cours de la Virginia Telecommunication Initiative (VATI) pour atteindre les régions mal desservies de l'État.

Une fois l’accès universel au haut débit établi, le DHCD se concentrera davantage sur la promotion de l’abordabilité et l’amélioration de l’adoption des services à large bande. L’objectif est de garantir que tous les Virginiens puissent accéder et utiliser ce service essentiel.

La Virginie a été un leader dans la réduction de la fracture numérique, ayant alloué plus de 935 millions de dollars de financements étatiques et fédéraux depuis 2017. Ces investissements ont étendu l'infrastructure haut débit à plus de 388,000 80 emplacements dans 1.1 villes et comtés du Commonwealth. Le financement a été complété par XNUMX milliard de dollars supplémentaires provenant de fonds de contrepartie provenant des gouvernements locaux et des fournisseurs de services Internet.

Le DHCD accepte actuellement les commentaires du public sur la proposition initiale du BEAD jusqu'au 19 septembre. Cette opportunité de contribution du public permet aux parties prenantes de fournir des commentaires et de contribuer à l'élaboration du plan d'expansion du haut débit.

L'engagement de la Virginie à réduire la fracture numérique sert de modèle national pour d'autres États. En donnant la priorité au haut débit abordable et accessible, le Commonwealth veille à ce qu’aucune communauté ne soit laissée pour compte à l’ère numérique.

