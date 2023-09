Un nouveau programme de formation vise à réduire la fracture numérique dans les zones rurales du Tennessee

L'Institut d'agriculture de l'Université du Tennessee et la Fondation AT&T se sont associés pour lancer le programme de formation à l'alphabétisation numérique à large bande du Tennessee, abordant les défis rencontrés par les communautés rurales pour accéder à l'Internet haut débit. Grâce à ce programme, les citoyens de 42 communautés du Tennessee recevront une formation et un enseignement pour améliorer leurs compétences numériques et accroître l'adoption du haut débit.

La Fondation AT&T a lancé l'initiative en remettant un chèque de 100,000 7 $ à l'Université du Tennessee le XNUMX septembre. Le financement permettra à UT Extension de fournir une formation pratique aux personnes vivant dans des comtés en difficulté économique, qui ont actuellement un accès limité ou inexistant à l'Internet haut débit. En comblant cette fracture numérique, le programme vise à offrir aux résidents de nouvelles opportunités d'emploi, de développement de compétences et de programmes éducatifs.

Sreedhar Upendram, professeur agrégé d'économie agricole et des ressources à l'UT, souligne l'importance du partenariat avec la Fondation AT&T pour lutter contre la fracture numérique. Le programme s'engagera et investira activement dans la formation des citoyens, en renforçant les partenariats avec les entreprises locales, les entrepreneurs, les centres pour personnes âgées et la main-d'œuvre des communautés rurales. Grâce à ces collaborations, le programme cherche à doter les résidents des compétences et des connaissances nécessaires pour naviguer dans le monde numérique.

La présidente d'AT&T Tennessee, Joelle Phillips, reconnaît l'engagement de l'entreprise à soutenir des programmes essentiels, tels que le programme de formation à l'alphabétisation numérique de l'UT. Ce programme est considéré comme un moyen non seulement d'étendre et d'améliorer les réseaux à large bande, mais également de contribuer à bâtir des communautés plus fortes et un avenir meilleur.

En conclusion, le programme de formation à l'alphabétisation numérique à large bande du Tennessee jouera un rôle crucial en dotant les communautés rurales du Tennessee des compétences numériques nécessaires pour participer à l'ère numérique d'aujourd'hui. Grâce à la collaboration entre l'Université du Tennessee et la Fondation AT&T, les résidents auront accès à des ateliers éducatifs et à des formations, favorisant le développement économique et réduisant la fracture numérique.

