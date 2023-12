Nouvelles connaissances sur les fonctions du système immunitaire humain et les cibles potentielles du traitement

Les scientifiques des instituts Gladstone ont fait des progrès significatifs dans la compréhension du fonctionnement du système immunitaire, en utilisant la technologie avancée CRISPR appelée édition de bases pour explorer les cellules T humaines au niveau moléculaire (« La mutagenèse par édition de bases cartographie les allèles pour régler les fonctions des cellules T humaines »). Leurs recherches révolutionnaires, publiées dans Nature, ont le potentiel de révolutionner les immunothérapies et d’identifier de nouvelles cibles médicamenteuses pour diverses pathologies, notamment le cancer et les maladies auto-immunes.

Grâce à leur analyse méticuleuse de plus de 100,000 400 sites dans près de XNUMX gènes trouvés dans les cellules T humaines fonctionnelles, les chercheurs ont découvert des nucléotides spécifiques, les éléments constitutifs de l’ADN, qui influencent les réponses immunitaires. L’identification de ces unités génétiques fournit des informations cruciales sur les emplacements précis au sein des protéines qui régulent la fonction immunitaire. Ces connaissances offrent une feuille de route claire pour le développement de futurs médicaments immunomodulateurs.

Le Dr Alex Marson, chercheur principal à la tête de l'étude, souligne l'importance de leurs conclusions. Il remarque que leurs recherches ont donné « des cartes incroyablement précises et informatives » des séquences d’ADN et des sites protéiques associés aux réponses immunitaires humaines. Ces cartes mettent non seulement en lumière les mutations observées chez les patients atteints de troubles immunitaires, mais constituent également une ressource précieuse pour programmer des immunothérapies plus efficaces contre le cancer, l'auto-immunité et les infections.

Les lymphocytes T, acteurs centraux de la réponse et de la régulation immunitaires, ont suscité l’intérêt des scientifiques en tant que cibles potentielles pour le traitement de maladies difficiles. En tirant parti de la puissance de l’édition de bases, une technologie plus récente basée sur CRISPR, les chercheurs ont acquis une précision sans précédent en apportant des modifications ciblées aux sites d’ADN au sein de gènes individuels, conduisant ainsi à une compréhension plus nuancée du comportement des lymphocytes T.

La pertinence clinique de l’étude est remarquable, car elle a été menée à l’aide de cellules T primaires provenant de donneurs de sang humain. Le Dr Ralf Schmidt, co-premier auteur de l'article, souligne l'accent mis par l'étude sur les bases génétiques des fonctions des cellules immunitaires. La capacité d’interroger les lymphocytes T au niveau des nucléotides fournit des modèles essentiels pour le développement de médicaments, le diagnostic et d’autres efforts scientifiques.

Pour gérer la richesse des données générées par plus de 100,000 XNUMX sites de cellules T, la génomique informatique a joué un rôle essentiel. Le Dr Carl Ward, chercheur postdoctoral impliqué dans l'étude, a utilisé l'analyse informatique pour élucider les mesures cruciales de la fonction cellulaire. Cette cartographie fonctionnelle complète peut constituer une ressource inestimable pour les immunologistes et les développeurs de médicaments.

Le Dr Ward prévoit que cette étude de Nature annonce le début d’une nouvelle ère de découvertes sur les cellules immunitaires, affirmant que nos outils de résolution des maladies continueront de progresser. Il envisage l’utilisation de ces cartes détaillées pour concevoir des thérapies qui affinent la fonction des lymphocytes T afin d’améliorer les traitements contre le cancer ou de lutter contre les maladies auto-immunes. Avec une intégration plus poussée des ensembles de données existants et des outils d’intelligence artificielle, les possibilités d’investigations et d’interventions thérapeutiques innovantes sont infinies.