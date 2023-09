By

Le S&P 500 et le Nasdaq ont connu des baisses jeudi, Apple en tête, les inquiétudes concernant les restrictions chinoises sur l'utilisation des iPhone par les employés de l'État ayant provoqué un repli des valeurs de croissance des mégacapitalisations. Les actions Apple ont chuté de 3.3% pour la deuxième journée consécutive après l'annonce de l'intention de la Chine d'étendre l'interdiction des iPhones aux entreprises et agences d'État. D'autres valeurs de croissance, notamment Tesla, Nvidia et Netflix, ont également enregistré des pertes allant de 1.4 % à 3.1 %.

L'annonce des restrictions imposées par la Chine sur l'iPhone a mis en évidence les risques potentiels pour les cours des actions, en particulier dans le secteur technologique, compte tenu des relations difficiles entre les États-Unis et la Chine. Les actions des fournisseurs Apple, tels que Skyworks Solutions, Qualcomm et Qorvo, ont baissé entre 7.1 % et 7.6 %. L'indice des technologies de l'information S&P 500 a chuté de 1.9 %, tandis que l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a chuté de 2.8 %.

Les inquiétudes concernant une inflation persistante ont été encore alimentées par un rapport du ministère du Travail, qui a montré une diminution du nombre d'Américains déposant des demandes de chômage. Ce chiffre est tombé à 216,000 2 pour la semaine terminée le XNUMX septembre, atteignant le niveau le plus bas depuis février. Cela a atténué les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale mettrait bientôt fin à son cycle de hausse des taux, comme l'indiquent des données économiques américaines plus solides que prévu.

Les données en provenance de Chine ont également contribué aux inquiétudes du marché, car elles ont révélé que les exportations et les importations avaient chuté en août en raison de l'affaiblissement de la demande et du ralentissement des dépenses de consommation dans la deuxième économie mondiale. Les sociétés chinoises cotées aux États-Unis, notamment PDD Holdings, JD.com, Baidu et Alibaba, ont enregistré des pertes allant de 3.7 % à 5.7 %.

Les investisseurs attendent avec impatience les déclarations des différents intervenants de la Réserve fédérale pour obtenir des indices sur la future orientation de la politique monétaire. Malgré les pertes d'Apple, l'indice Dow Jones Industrial Average a connu une légère hausse, principalement due à une hausse de 1 % des actions de McDonald's suite à une revalorisation de Wells Fargo. La société de logiciels d'automatisation UiPath a également connu une augmentation de 9.1 % de la valeur de ses actions après avoir fourni des prévisions de revenus annuels positives.

À 11 h 53 HE, le S&P 500 était en baisse de 0.49 % à 4,443.53 1.27, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 13,695.95 % à 0.11 34,481.44. Le Dow Jones a toutefois augmenté de XNUMX% à XNUMX XNUMX, malgré l'influence d'Apple sur l'indice.

Source : Reuters – (Reportage de Shristi Achar A et Amruta Khandekar à Bangalore ; reportage supplémentaire de Johann M Cherian édité par Vinay Dwivedi)

Définitions:

– Actions de croissance Megacap : actions à grande capitalisation d’entreprises qui connaissent une croissance significative de leur valeur marchande.

– Inflation persistante : situation dans laquelle l’inflation reste constamment élevée ou élevée, généralement en raison de facteurs sous-jacents qui l’empêchent de diminuer naturellement.

– Prix des actions : les prix des actions ou des actions de sociétés cotées en bourse.

– Réserve fédérale (Fed) : Le système bancaire central des États-Unis, responsable de la politique monétaire et de la stabilité.

– Politique monétaire : mesures prises par une banque centrale pour réguler et contrôler la masse monétaire et les taux d’intérêt dans une économie.

Sources:

– Article Reuters de Shristi Achar A et Amruta Khandekar à Bangalore ; Reportage supplémentaire de Johann M Cherian, édité par Vinay Dwivedi, 7 septembre 2021