Les actions d'Apple chutent au milieu des inquiétudes concernant les restrictions chinoises sur l'iPhone

Jeudi, le S&P 500 et le Nasdaq ont connu des baisses en raison des inquiétudes concernant les restrictions imposées aux iPhone en Chine et de la faiblesse des stocks de puces. Apple, poids lourd du S&P, a contribué aux baisses avec une baisse de 3.5% du cours de son action. Cela faisait suite à l'annonce selon laquelle la Chine avait étendu les restrictions sur l'utilisation de l'iPhone par les employés de l'État, les obligeant à cesser d'utiliser leur téléphone portable au travail. Bloomberg a rapporté que la Chine prévoyait d'étendre l'interdiction de l'iPhone aux entreprises et agences d'État. L'impact négatif des problèmes potentiels d'Apple en Chine a affecté non seulement l'entreprise elle-même, mais également ses fournisseurs et les entreprises fortement exposées à la Chine.

Le secteur technologique du S&P 500, en particulier, a connu une baisse de 1.9 % à la suite de cette nouvelle, ce qui en fait le pourcentage de baisse le plus important parmi les 11 principaux secteurs de l'indice. Outre les inquiétudes concernant Apple, le marché a également été affecté par une baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, ce qui a suscité des inquiétudes concernant les taux d'intérêt et l'inflation. Le nombre d'Américains déposant des demandes de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis février, ce qui indique un marché du travail potentiellement favorable.

Cependant, les investisseurs restaient incertains quant à l'évolution des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et attendaient les chiffres de l'inflation pour le mois d'août. La baisse du marché a été considérée comme une attitude défensive prudente en prévision de la publication des prochaines données sur l'inflation. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0.13 %, surperformant le S&P 500 et le Nasdaq en raison du classement inférieur d'Apple dans l'indice à forte composante cyclique par rapport au S&P 500 pondéré en fonction de la capitalisation boursière, où Apple a une influence significative.

En particulier, les services publics défensifs ont été les plus gagnants parmi les secteurs du S&P, ce qui témoigne d'un sentiment d'aversion au risque sur le marché. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a également connu une baisse de 2 %, les actions des fournisseurs Apple tels que Skyworks Solutions, Qualcomm et Qorvo ayant chuté de plus de 7 %. Les nouvelles en provenance de Chine ont amené les investisseurs à considérer les relations entre les États-Unis et la Chine comme un risque majeur pour les cours actuels des actions, notamment dans le secteur technologique. Les données montrant une baisse des exportations et des importations chinoises en août ont encore renforcé le sentiment négatif.

Par ailleurs, McDonald's a connu une hausse de 1 % après que Wells Fargo a reclassé le titre en « surpondération », tandis que la société de logiciels d'automatisation UiPath a connu une hausse de 10.5 % sur la base d'une prévision de chiffre d'affaires annuelle optimiste.

