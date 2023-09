L’enthousiasme grandit pour la mise à niveau de l’iPhone 15

By

Selon un récent rapport de recherche annuel de Savings.com, jusqu'à 16 % des utilisateurs existants d'Apple prévoient de passer à l'iPhone 15 lors de sa sortie. Il s'agit d'un pourcentage plus élevé que les modèles d'iPhone précédents, avec 14 % prévoyant de passer à l'iPhone 14 et 10 % pour l'iPhone 13. Malgré les prix élevés attendus, la mise à niveau de l'iPhone 15 suscite plus d'enthousiasme que les années précédentes.

L’un des facteurs contribuant à cet enthousiasme est le nombre d’utilisateurs cherchant à mettre à niveau des modèles plus anciens, tels que l’iPhone 11 et l’iPhone X. Cela suggère qu’Apple pourrait maintenir sa part de marché dans l’industrie des smartphones. Cependant, le rapport révèle également que le prix constitue un élément dissuasif important pour les usines de valorisation potentielles. Plus de la moitié des propriétaires actuels d’iPhone (53 %) n’envisagent pas de mettre à niveau leur iPhone, en grande partie pour des raisons de coût.

Apple a clairement indiqué qu'elle n'encourageait pas les mises à niveau annuelles des appareils et qu'elle prenait en charge ses appareils pendant une période plus longue que celle de ses concurrents. Bien que la tendance aux mises à niveau annuelles puisse diminuer, 10 % des personnes recherchent toujours une mise à niveau annuelle.

Le rapport identifie les spéculations les plus populaires concernant les nouveaux appareils iPhone, notamment les améliorations de la qualité de l'appareil photo, de la durée de vie de la batterie et de la RAM. Les améliorations de la batterie, en particulier, sont fortement souhaitées, avec 43 % des utilisateurs qui n’avaient initialement pas prévu de mise à niveau déclarant qu’ils reconsidéreraient si l’iPhone 15 intégrait cette fonctionnalité.

Selon Savings.com, ceux qui possèdent leur iPhone actuel depuis trois ans sont les plus susceptibles d’échanger contre l’iPhone 15, tandis que 10 % des utilisateurs possédant un iPhone de moins d’un an envisagent toujours de le mettre à niveau.

En conclusion, la mise à niveau de l’iPhone 15 suscite un enthousiasme croissant, avec un pourcentage plus élevé d’utilisateurs prévoyant de procéder à une mise à niveau par rapport aux modèles précédents. Même si le prix reste un frein pour beaucoup, les fonctionnalités améliorées des nouveaux appareils, notamment en termes de performances de l'appareil photo et de la batterie, suscitent l'intérêt des utilisateurs potentiels.

Sources:

– Rapport de recherche annuel de Savings.com