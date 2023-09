Les actions américaines chutent alors que les investisseurs font preuve de prudence avant l'événement Apple et les données sur l'inflation

By

Les actions américaines étaient sur le point de chuter mardi matin alors que les investisseurs faisaient preuve de prudence avant un événement produit crucial pour Apple et des données clés sur l'inflation plus tard dans la semaine. Le Dow Jones était en baisse de 0.1% dans les échanges avant commercialisation, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux chuté de 0.2%.

Les investisseurs surveillent de près l'indice des prix à la consommation américain, dont la publication est prévue mercredi. On s'attend à une hausse des prix de 0.5 % en août, après une hausse de 0.2 % en juillet. Toutefois, l’inflation sous-jacente devrait rester stable à 0.2 % en glissement mensuel.

Le comité consultatif économique de l'American Bankers Association a déclaré que le cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale était désormais terminé. Ils prévoient que la croissance du PIB ralentira à 1.2 % l’année prochaine, contre 2 % en 2023. Les changements d’attentes en matière de taux au cours des dernières semaines ont semé l’incertitude sur les marchés, mais les rumeurs d’une pause imminente dans les hausses de taux ont contribué à remonter le moral.

Dans le secteur technologique, l'événement Wonderlust d'Apple mardi est très attendu. L'événement pourrait inclure le lancement des nouveaux iPhone 15 et Apple Watch Series 9, ainsi que des mises à jour de l'iPad et du casque VisionPro. Les contrats à terme sur Tesla reculent après un bond de 10 % lundi, entraîné par une mise à niveau de Morgan Stanley. La banque estime que le produit de calcul intensif personnalisé de Tesla, Dojo, pourrait ajouter une valeur significative à l'entreprise.

Les investisseurs gardent également un œil sur la prochaine introduction en bourse d'ARM au NYSE. L'introduction en bourse du groupe britannique de puces aurait été sursouscrite par 10 fois la taille de son offre.

Par ailleurs, WestRock est en hausse dans les échanges avant commercialisation suite à l'annonce de sa fusion avec son homologue du papier et de l'emballage, Smurfit Kappa. La fusion créera une entreprise avec un chiffre d'affaires combiné de 34 milliards de dollars et une part de marché de 20 % en Europe et en Amérique du Nord.

