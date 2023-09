Le procès des États-Unis contre Google a débuté à Washington, DC, les avocats du gouvernement affirmant que le géant de la technologie a sciemment violé les lois antitrust et tenté de dissimuler ses actions. Au cours du procès, qui devrait durer dix semaines, des dirigeants d'Apple devraient témoigner en tant que témoins, car les accords conclus par Google avec l'entreprise font partie du vaste dossier antitrust.

Kenneth Dintzer, directeur adjoint du ministère américain de la Justice (DOJ), a souligné l'importance de cette affaire, affirmant qu'elle concerne l'avenir d'Internet. Selon Dintzer, Google a illégalement maintenu son monopole depuis 2010 en versant des sommes substantielles à des entreprises comme Apple et AT&T. Il a affirmé que Google était conscient que ces accords franchissaient les frontières antitrust et que l'entreprise détenait illégalement un monopole pendant plus d'une décennie en tirant parti du pouvoir des défauts de paiement et de l'échelle.

De plus, le DOJ a accusé Google de manipuler les enchères publicitaires pour augmenter les prix des annonceurs en ligne. Dintzer a présenté au tribunal des preuves qui auraient démontré comment Google cherchait à protéger les communications détaillant ses paiements à des sociétés telles qu'Apple. Il a présenté une conversation dans laquelle le PDG de Google, Sundar Pichai, aurait demandé que l'historique du chat soit désactivé.

Bien que Google affirme avoir acquis une part de marché significative grâce aux préférences et au mérite des utilisateurs, le procès se concentrera principalement sur la question de savoir si la gestion par l'entreprise des recherches et de la publicité liée aux recherches a violé les lois antitrust. S'il est reconnu coupable, le juge Amit Mehta pourrait décider d'ordonner la dissolution de Google.

Apple avait espéré être dispensé du procès et que les assignations à comparaître de ses dirigeants soient annulées, car la société avait déjà fourni de nombreux témoignages et un nombre important de documents. Cependant, le juge Mehta a rejeté cette demande et les dirigeants d'Apple, Eddy Cue, John Giannandrea et Adrian Perica, finiront par comparaître à la barre des témoins à un stade ultérieur du procès.

Sources:

– DOJ

– Procédures judiciaires