Utiliser les apprentissages diplômants pour combler le déficit de compétences numériques

La taxe d'apprentissage a été introduite par le gouvernement britannique en 2017 pour permettre aux grands employeurs d'investir dans la formation en apprentissage. Les employeurs dont la masse salariale dépasse 3 millions de livres sterling par an sont tenus de verser 0.5 % de leur masse salariale annuelle totale au fonds de prélèvement. Ils peuvent ensuite utiliser ces fonds pour financer leurs propres frais de formation et d’évaluation en apprentissage ou les transférer à un autre employeur. Cependant, tous les fonds inutilisés expirent.

Il existe un large éventail de normes d’apprentissage disponibles à différents niveaux, y compris celles dans les métiers du numérique. L'Institut pour l'apprentissage et l'enseignement technique (IfATE) fournit des cartes des professions pour aider les employeurs à identifier les itinéraires de progression et de perfectionnement des compétences des apprentis. Les universités à vocation professionnelle, comme la Buckinghamshire New University (BNU), sont également entrées sur le marché de l'apprentissage supérieur et diplômant, proposant des apprentissages dans des secteurs tels que la santé, la police, l'ingénierie, les affaires et la gestion, ainsi que le numérique.

Les employeurs recrutent souvent des apprentis dans des apprentissages de niveau inférieur et leur offrent la possibilité de perfectionner leurs compétences jusqu'à l'obtention d'un diplôme complet. Cela permet aux apprentis d'obtenir un baccalauréat complet dans un délai plus court que les quatre années traditionnelles.

Même si les taux d’achèvement des apprentissages peuvent susciter des inquiétudes, les employeurs devraient examiner attentivement les antécédents des prestataires qu’ils envisagent. Par exemple, BNU a un taux d'achèvement de plus de 90 % pour son apprentissage de professionnel des solutions numériques et technologiques (BSc). Cette norme d'apprentissage particulière comporte six parcours distincts, notamment le génie logiciel, le conseil informatique, la cybersécurité, la mise en réseau, l'analyse des données et l'analyse commerciale.

Les prestataires de formation peuvent proposer différents modèles de prestation, tels que la prestation en journée ou la prestation en bloc. Ils peuvent également développer des modèles de prestation sur mesure pour les employeurs qui peuvent recruter un nombre minimum d'apprentis.

Les apprentissages diplômants peuvent être transformateurs en termes de développement personnel. Ils offrent aux apprenants une expérience de travail précieuse et la possibilité d’obtenir un diplôme sans s’endetter. Les apprentissages diplômants ne se limitent pas aux jeunes sortant de l'école ; ils profitent également aux employés existants qui souhaitent améliorer leurs compétences ou aux personnes en changement de carrière à la recherche de nouvelles opportunités. Ces apprentissages comblent également l’écart de compétences entre l’enseignement universitaire et les exigences de l’industrie.

Pour utiliser efficacement les apprentissages diplômants afin de réduire le déficit de compétences numériques, les employeurs doivent créer des postes d’apprentis ou proposer une formation financée par des prélèvements aux employés existants. Ils devraient également tenir compte du niveau d’apprentissage et des normes d’apprentissage spécifiques qui correspondent à leurs besoins en main-d’œuvre.

Pour naviguer dans le monde complexe de l’apprentissage, les employeurs peuvent s’inspirer des exemples de réussite d’autres organisations. Par exemple, Crimson, une société informatique basée dans les West Midlands, a développé avec succès un programme d'apprentissage. Ils recrutent des jeunes sortant de l'école dans des apprentissages de niveau 4 et leur offrent la possibilité de poursuivre leur apprentissage dans le cadre d'un diplôme de consultant en informatique. Leur entreprise compte un nombre élevé d'apprentis et s'engage fortement à former les futurs talents.

En conclusion, les apprentissages diplômants ont le potentiel de combler le déficit de compétences numériques et de préparer la prochaine génération de technologues numériques. En tirant parti de la taxe d’apprentissage et en travaillant avec des prestataires de formation de confiance, les employeurs peuvent offrir aux individus de précieuses opportunités de développer leurs compétences et d’acquérir une expérience professionnelle dans les technologies émergentes.

