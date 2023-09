Nouvelle mise à jour de sécurité publiée pour les iPhones et iPads

By

Apple a publié une mise à jour de sécurité cruciale pour les iPhones et iPads afin de corriger les vulnérabilités récemment découvertes dans le logiciel système. Des chercheurs du Citizen Lab de l'Université de Toronto ont découvert la faille de sécurité, qui était exploitée pour distribuer un logiciel espion commercial appelé Pegasus. Développé et vendu par la société israélienne NSO Group, Pegasus est généralement utilisé pour cibler les dissidents, les journalistes et les opposants politiques.

Bien qu'il soit peu probable que l'utilisateur moyen soit directement affecté par ce logiciel espion, Citizen Lab conseille vivement à tous les utilisateurs de mettre immédiatement à jour leurs appareils par mesure de précaution. L'installation de la mise à jour est un processus simple. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone, accédez à « Général » et sélectionnez « Mise à jour du logiciel ». Si la mise à jour du logiciel iOS 16.6.1 est disponible, appuyez dessus pour démarrer l'installation.

Si vous ne trouvez pas la mise à jour, revenez à la page Général, appuyez sur « À propos » et vérifiez votre numéro de version iOS. Si votre appareil utilise déjà iOS 16.6.1, la mise à jour a été installée avec succès. Cependant, si vous utilisez la version 16.6 ou une itération antérieure, suivez à nouveau les étapes ci-dessus. Le redémarrage de votre téléphone peut également aider à déclencher la mise à jour. De plus, assurez-vous que vous disposez d’une connexion Internet stable et attendez un peu avant de tenter à nouveau de vérifier les mises à jour.

Il est essentiel de maintenir vos appareils à jour avec les dernières mises à jour de sécurité pour vous protéger contre les menaces potentielles. En installant rapidement ce correctif de sécurité, vous pouvez protéger davantage votre iPhone ou iPad contre d'éventuelles vulnérabilités et accès non autorisés.

Sources:

Laboratoire citoyen de l'Université de Toronto

Groupe NSO