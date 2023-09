Tous les utilisateurs Apple sont invités à mettre à jour leurs appareils immédiatement

By

Apple a publié une mise à jour de sécurité critique pour les iPhones et iPads afin de corriger les vulnérabilités récemment découvertes dans leur logiciel système. Les failles ont été découvertes par des chercheurs du Citizen Lab de l'Université de Toronto, qui ont découvert que ces vulnérabilités étaient activement exploitées par un logiciel espion commercial appelé Pegasus, développé et vendu par la société israélienne NSO Group.

Bien que Pegasus soit généralement utilisé pour cibler des individus spécifiques tels que des dissidents, des journalistes et des opposants politiques, il est important que tous les utilisateurs Apple mettent à jour leurs appareils dès que possible. La mise à jour de sécurité, intitulée iOS 16.6.1, peut être installée en accédant à l'application Paramètres sur votre iPhone, en sélectionnant « Général », puis « Mise à jour du logiciel ». Si la mise à jour n'est pas visible, revenez à la page Général et appuyez sur « À propos » pour vérifier votre version iOS. Si vous utilisez toujours la version 16.6 ou une version antérieure, répétez les étapes mentionnées ci-dessus.

Redémarrer votre téléphone et garantir une connexion Internet stable peut également provoquer l'apparition de la mise à jour. Il est crucial d'installer cette mise à jour rapidement pour protéger votre appareil contre les failles de sécurité potentielles et les accès non autorisés.

La recommandation d'action immédiate du Citizen Lab met en évidence la gravité des vulnérabilités qui ont été exploitées. Même si vous pensez ne pas être la cible d’attaques aussi sophistiquées, il est essentiel de rester vigilant et de mettre à jour votre appareil pour assurer sa sécurité.

La mise à jour de sécurité iOS 16.6.1 corrige les vulnérabilités spécifiques exploitées par le logiciel espion Pegasus, offrant aux utilisateurs une protection renforcée contre les menaces potentielles. La mise à jour régulière du logiciel de votre appareil est un élément crucial pour garantir votre sécurité numérique et protéger vos informations personnelles.

