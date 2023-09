L’Australie met en œuvre un code pour empêcher le partage de matériels d’abus sexuels sur enfants générés par l’IA

La commissaire australienne à la sécurité électronique, Julie Inman Grant, a annoncé un nouveau code qui obligera les moteurs de recherche comme Google et Bing à prendre des mesures pour empêcher le partage de matériel d'abus sexuel sur des enfants créé par l'intelligence artificielle (IA). Inman Grant a déclaré que le code exigerait non seulement que les moteurs de recherche garantissent qu'un tel contenu n'apparaisse pas dans les résultats de recherche, mais interdirait également la production de versions synthétiques du matériel, également connues sous le nom de deepfakes, par les fonctions d'IA intégrées aux moteurs de recherche. Cette décision fait suite à l’utilisation croissante de l’IA générative, qui a pris le secteur au dépourvu.

Le nouveau code a été rédigé par Google, propriété d'Alphabet, et Bing, propriété de Microsoft, à la demande du gouvernement australien. Initialement, le projet de code ne couvrait pas le contenu généré par l'IA, ce qui a incité Inman Grant à demander aux géants de l'industrie de le réviser. Le Digital Industry Group Inc, une organisation de défense en Australie dont les membres incluent Google et Microsoft, a exprimé sa satisfaction quant à la version approuvée du code, soulignant son adhésion aux développements récents en matière d'IA générative et sa fourniture de garanties communautaires supplémentaires.

Cette évolution montre comment le paysage réglementaire et juridique entourant les plateformes Internet est façonné par l’évolution rapide des produits générant un contenu réaliste grâce à l’IA. Le commissaire australien à la sécurité électronique a été proactif dans la mise en œuvre de codes de sécurité pour divers services Internet et travaille actuellement à l'élaboration de codes pour le stockage Internet et les services de messagerie privée. Cette dernière s’est heurtée à la résistance des défenseurs de la vie privée du monde entier.

En résumé, l’Australie prend des mesures importantes pour résoudre le problème des contenus pédopornographiques générés par l’IA. Le nouveau code obligera les moteurs de recherche à empêcher activement le partage de tels contenus et à interdire la création de versions synthétiques via des fonctions d'IA. En prenant ces mesures, l'Australie vise à protéger sa communauté en ligne et à garantir une utilisation responsable de la technologie de l'IA générative.

Définitions:

– IA (Intelligence Artificielle) : simulation de l’intelligence humaine par des machines capables d’effectuer des tâches et d’afficher un comportement intelligent.

– Deepfakes : média synthétique dans lequel le visage ou la voix d'une personne est manipulé à l'aide d'une technologie d'IA avancée pour créer des images et des vidéos fabriquées qui semblent authentiques.

Sources:

Byron Kaye, Reuters