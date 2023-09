Square Enix annonce de nouvelles fonctionnalités pour Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai

Square Enix a révélé de nouveaux détails sur le prochain action-RPG, Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai, qui sortira sur Nintendo Switch le 28 septembre. Ce jeu est basé sur la populaire série animée et manga du même nom.

Le jeu permet aux joueurs de se plonger dans les événements de l'anime alors qu'ils prennent le contrôle de Dai et des Disciples d'Avan dans leur bataille contre l'Armée Noire. En plus du mode histoire principal, Square Enix a annoncé deux fonctionnalités intéressantes qui amélioreront la rejouabilité du jeu.

Tout d’abord, il existe un mode défi d’après-jeu où les joueurs peuvent tester leurs compétences contre des adversaires plus forts et rencontrer des ennemis et des batailles « remixés ». Ce mode offrira un défi supplémentaire aux joueurs ayant terminé l'histoire principale et recherchant plus de contenu.

La deuxième fonctionnalité est le Temple de la Recollection, un mode de donjon où les joueurs peuvent renforcer les compétences et les sorts de leur groupe. Dans ce mode, les joueurs commenceront au niveau 1 et auront la possibilité d'améliorer leurs capacités au fur et à mesure de leur progression dans le temple.

Si vous souhaitez obtenir une copie physique d'Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai, il y a de bonnes nouvelles. Square Enix publiera une version boîte avec un support complet en anglais en Asie. Les précommandes sont désormais disponibles sur des sites comme Playasia.

Avec ces nouvelles fonctionnalités et la possibilité d'une sortie physique, les fans de la série Dragon Quest et de The Adventure of Dai auront encore plus de raisons d'attendre avec impatience ce jeu passionnant.

