La Renaissance fantastique : de Baldur's Gate 3 à Coda

By

Ces dernières années, on a assisté à une résurgence notable du gonzo high fantasy. La popularité de Critical Role et d'autres jeux de rôle fantastiques sur table, ainsi que le succès d'un film Dungeons & Dragons qui a effectivement reçu des éloges, ont préparé le terrain pour le triomphe explosif de Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 emmène les joueurs dans un voyage passionnant à travers l'Underdark alors qu'ils cherchent à impressionner Karlach, un redoutable berserker au passé sombre. Cependant, les personnages du jeu ne sont plus aussi chargés sexuellement qu'ils l'étaient autrefois, ce qui entraîne un rythme plus lent pour ceux qui recherchent des rencontres romantiques.

Heureusement, les fans de la dynamique du « barde inutile et du grand berserker chamois » peuvent trouver du réconfort dans Coda, une série fantastique épique connue pour ses visuels vibrants et son thème anti-doomer. Désormais, les fans de Coda ont quelque chose à célébrer puisque la suite tant attendue de la série originale devrait être lancée cette semaine.

Coda livre une panoplie d'éléments captivants, dont un barde désillusionné las des contes de héros typiques, un décor rappelant Mad Max avec des factions décalées et un héros injectant une magie concentrée dans les veines de sa monstrueuse licorne. L'écrivain Simon Spurrier et l'artiste Matías Bergara ont collaboré sur Coda, initialement publié en 2018. L'histoire abordait de grandes questions existentielles sur la façon de sauver le monde en croyant aux gens ou en le condamnant avec une foi aveugle dans les héros et la magie, tout en explorant la complexité des relations. .

Alors que Dungeons & Dragons propose des livres magnifiquement illustrés pour plonger les lecteurs dans le monde fantastique, Coda se présente comme une expérience vraiment unique, comparable à une œuvre d'art saisissante peinte sur le côté d'une camionnette cool. La suite de Coda conserve le style distinctif de la série tout en poursuivant les récits entrelacés de Serka et Hum.

Dans cette renaissance fantastique consciente d’elle-même, les fans n’ont plus besoin de se contenter d’une seule histoire mettant en scène une monstrueuse dame berserker amoureuse. Ils peuvent participer à des rencontres romantiques avec Karlach dans Baldur's Gate 3 et se replonger dans l'histoire captivante de Hum et Serka dans Coda. Pour ceux qui attendent avec impatience l'attention de Karlach, la sortie de la suite de Coda offre un compagnon à apprécier en attendant.

Source : N/A