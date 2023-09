Unity introduit des frais mensuels pour les installations de jeux, suscitant les critiques des développeurs

Unity, le moteur de jeu populaire derrière des titres acclamés tels que Tunic, Cuphead et Hollow Knight, a annoncé des changements importants dans son modèle économique. À partir du 1er janvier de l'année prochaine, Unity introduira des frais mensuels pour chaque nouvelle installation de jeu, suscitant de nombreuses critiques de la part de la communauté des développeurs.

Auparavant, Unity était concédé sous licence aux développeurs utilisant un modèle libre de droits basé sur des niveaux d'abonnement. La licence gratuite Unity Personal était disponible pour les développeurs dont les revenus ou le financement étaient inférieurs à 100 200 $ par an. Un abonnement Unity Plus était requis pour un chiffre d'affaires allant jusqu'à XNUMX XNUMX $, tandis qu'un abonnement Unity Pro ou supérieur était nécessaire pour un chiffre d'affaires supérieur.

À compter du 1er janvier 2024, les développeurs devront payer des frais mensuels supplémentaires pour l'exécution d'Unity par nouvelle installation de jeu, y compris les réinstallations et les installations sur plusieurs appareils. Ces frais seront applicables aux titres qui ont rapporté 200 12 $ ou plus au cours des 200 derniers mois et qui ont au moins 1 1 installations de jeu à vie. Les abonnés Unity Pro et Unity Enterprise devront payer des frais après avoir dépassé le seuil de XNUMX million de dollars de revenus et de XNUMX million d'installations à vie.

Les frais varient en fonction du niveau d'abonnement. Les utilisateurs d'Unity Personal paieront 0.2 $ par nouvelle installation au-dessus du seuil de 200 0.15 chaque mois. Les abonnés Unity Pro et Enterprise paieront respectivement 0.125 $ et 1 $ après avoir franchi la ligne des XNUMX m.

Ces frais seront également appliqués rétroactivement aux jeux existants sur le marché qui atteignent les seuils de revenus et d'installations. Des inquiétudes ont été soulevées quant à l'impact sur les jeux gratuits, les démos, les offres groupées, ainsi que sur la possibilité de frais pour les installations de jeux piratés. De plus, les changements peuvent compliquer la logistique pour être sur des plateformes comme Game Pass.

La réponse de l’industrie a été un mélange d’indignation, d’incrédulité et de confusion. Certains développeurs ont déjà exprimé leur intention de changer de moteur de jeu. La réponse aux changements apportés par Unity soulève des inquiétudes quant aux implications financières et logistiques pour les développeurs indépendants.

Source : Eurogamer