Unity annonce de nouveaux frais pour les installations de jeux utilisant Unity Engine

Unity, l'une des principales plateformes de développement de jeux, a récemment annoncé qu'elle mettrait en place de nouveaux frais pour chaque jeu installé à l'aide du moteur Unity. Ces frais, appelés frais d'exécution Unity, seront applicables aux jeux qui ont dépassé un certain seuil de revenus et un certain nombre d'installations à vie au cours de l'année écoulée.

Les seuils et frais spécifiques varient en fonction du type d'abonnement Unity détenu par le développeur. Pour les utilisateurs d'Unity Personal et Unity Plus, le seuil de revenus est fixé à 200,000 200,000 $ par an, avec un nombre d'installations à vie de 1 1. D'un autre côté, les comptes Unity Pro et Unity Enterprise ont un seuil plus élevé de XNUMX million de dollars de revenus par an et XNUMX million d'installations à vie.

Les frais de dépassement de ces seuils sont également différents pour chaque type d'abonnement. Les développeurs Unity Personal seront facturés 0.20 USD pour chaque installation supérieure au seuil, tandis que les comptes Unity Enterprise ne paieront que 0.01 USD pour chaque installation supérieure à 2 millions. Les développeurs des marchés émergents bénéficient de frais réduits, les comptes Unity Personal payant 0.02 $ par installation et les comptes Enterprise payant 0.005 $ par installation.

Notamment, ces frais s'appliqueront également aux jeux existants construits sur Unity s'ils atteignent les seuils de revenus et de nombre d'installations. Il est important de mentionner que les frais d'exécution d'Unity ne s'appliquent pas aux applications non liées aux jeux.

Unity justifie la mise en place de ces frais en soulignant qu'à chaque fois qu'un jeu est téléchargé, Unity Runtime est également installé. La société estime que des frais basés sur l'installation préservent les gains financiers liés à l'engagement des joueurs pour les créateurs, contrairement à un modèle de partage des revenus.

En plus de ces changements, Unity a annoncé le retrait de son niveau d'abonnement Unity Plus. Les abonnés Plus existants auront la possibilité de passer à Unity Pro pendant un an au prix Plus.

Le moteur Unity, connu pour ses capacités de développement de jeux polyvalentes et puissantes, compte des milliards de téléchargements mensuels. Cette nouvelle structure tarifaire vise à soutenir la croissance et le développement continus des créateurs de jeux tout en préservant l'intégrité de l'écosystème Unity.

