Révolutionner notre compréhension : dévoiler les secrets des usines à étoiles lointaines

Dans l’univers primitif, les galaxies étaient un spectacle à voir, radicalement différent des spirales familières que nous voyons aujourd’hui. Enveloppés de couches de poussière, les mystères de ces usines vedettes restaient jusqu’à présent énigmatiques. Une équipe de scientifiques dirigée par l'Université de technologie Chalmers en Suède a exploré les secrets de deux galaxies du premier univers, à l'aide de puissants télescopes pour disséquer leur lumière, et ce qu'ils ont découvert est vraiment étonnant.

Un aperçu du passé a permis aux astronomes d'assister à la naissance d'étoiles à un rythme inimaginable dans notre univers actuel. « Nous savions que ces galaxies étaient de prodigieuses usines à étoiles, peut-être parmi les plus grandes que l’univers ait jamais connues. Pour pouvoir découvrir leur fonctionnement, nous avons mesuré leur lumière à des longueurs d'onde d'environ un millimètre, dans l'espoir de collecter de nouveaux indices », explique Chentao Yang, astronome principal de l'Université de technologie Chalmers.

Dans une étude révolutionnaire récemment publiée dans Astronomy & Astrophysics, les chercheurs ont utilisé les télescopes NOEMA en France pour capter la lumière de ces galaxies lointaines. Les mesures ont dépassé toutes les attentes, révélant une explosion de couleurs émises par ces anciennes usines à étoiles. La lumière enregistrée présentait un ensemble de molécules, chaque couleur représentant des indices distincts sur l'espace entre les étoiles, la température, la pression, la densité et les interactions de la lumière des étoiles, du rayonnement et de la matière.

Sergio Martín, astronome de l'ESO et de l'Observatoire conjoint ALMA, Chili, et membre de l'équipe de recherche, explique : « C'est une étonnante explosion de couleurs, dans des nuances que l'œil humain ne peut pas voir. Mais en combinant nos observations avec nos connaissances en physique et en chimie, nous pouvons comprendre la signification des couleurs et voir les différences entre les différentes galaxies.

Parmi les incroyables révélations, les scientifiques ont identifié 13 molécules différentes dans le spectre lumineux de ces galaxies, dont certaines n'avaient jamais été observées auparavant dans des entités cosmiques aussi lointaines. Ces nouvelles informations fournissent des informations cruciales sur les conditions physiques et chimiques au sein de ces anciennes usines stellaires.

Comme le décrit Chentao Yang : « L’interprétation des signaux est un défi. Nous observons une partie du spectre électromagnétique difficile à observer dans les galaxies proches. Mais grâce à l’expansion de l’univers, la lumière des galaxies lointaines comme celles-ci est décalée vers des longueurs d’onde plus longues que nous pouvons voir avec les radiotélescopes observant dans l’échelle submillimétrique.

Cette étude remarquable ouvre la voie à une compréhension plus approfondie des galaxies les plus actives aux premiers stades de l’univers. En révélant les secrets cachés dans ces lointaines usines à étoiles, les scientifiques réécrivent le récit de notre histoire cosmique.