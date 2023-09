L’iMac G3 tactile : une bizarrerie remarquable

By

Dans une vidéo récente de Michael MJD, une découverte fascinante est faite : un iMac G3 à écran tactile de 1999 qui répond non seulement au toucher, mais aussi à la pression tactile. Ce qui rend cette découverte encore plus intrigante est l'autocollant sur le côté de l'iMac, indiquant qu'il s'agit d'un « prototype d'ingénierie » d'Elo, un « revendeur à valeur ajoutée » officiel des produits Apple.

L'iMac G3, sorti il ​​​​y a 25 ans, était un appareil révolutionnaire à bien des égards. Son plastique transparent, sa forme épurée et ses choix de conception audacieux en ont fait une icône de style et ont solidifié la position d'Apple dans le monde de la technologie. Cela a également lancé la tendance du design transparent. Elo, une société spécialisée dans les écrans tactiles, a transformé certains iMac en kiosques à écran tactile avec l'approbation d'Apple en tant que revendeur à valeur ajoutée.

La technologie d'écran tactile d'Elo impliquait l'installation de deux transducteurs sur l'écran CRT standard, permettant une saisie tactile. En perturbant les ondes acoustiques, la technologie pourrait déterminer les coordonnées X/Y et même la profondeur de pression du toucher. Une carte contrôleur installée à l'arrière de l'écran traitait ces informations et était connectée à l'ordinateur via un câble acheminé en interne.

Bien que Michael MJD soit impressionné par la technologie, il trouve l'interface MacOS 8.6 d'origine loin d'être idéale pour une utilisation tactile. Les petites commandes du bureau et les cibles de la souris rendent difficile une navigation précise. Si cet iMac à écran tactile avait été commercialisé, il aurait probablement comporté un logiciel personnalisé avec des boutons tactiles plus grands.

Le concept de conversions d'écrans tactiles tiers via des revendeurs à valeur ajoutée appartient au passé. Le programme VAR actuel d'Apple se concentre davantage sur les services liés aux logiciels et au support informatique d'entreprise. L'iMac G3 à écran tactile constitue une curiosité remarquable, un exemple de ce qui aurait pu être.

La source:

– Vidéo YouTube de Michael MJD