Des faisceaux laser étroitement focalisés dans l'air peuvent accélérer les électrons pour les progrès médicaux

Des recherches menées au Laboratoire avancé de sources de lumière laser (ALLS) de l’Institut national de recherche scientifique (INRS) ont révélé une méthode révolutionnaire pour générer des faisceaux d’électrons rapides à l’aide d’un laser puissant dans l’air ambiant. Ces électrons accélérés ont le potentiel d’atteindre des niveaux d’énergie de l’ordre du MeV (mégaélectronvolts), ce qui était auparavant considéré comme inaccessible.

Une application intéressante de cette découverte est son potentiel en radiothérapie. Les niveaux d’énergie élevés observés dans ces électrons rapides pourraient être utilisés pour traiter plus efficacement les maladies liées aux radiations. En particulier, la technique pourrait avoir des implications significatives pour la radiothérapie FLASH, une nouvelle approche qui permet d'administrer de fortes doses de rayonnement en une fraction du temps généralement requis. En minimisant les dommages aux tissus sains environnants, cette méthode pourrait offrir une option de traitement plus ciblée et moins nocive pour certains types de tumeurs.

Cependant, il est essentiel de faire preuve de prudence lorsque l’on travaille avec des faisceaux laser étroitement focalisés dans l’air. L’équipe de recherche a découvert que ces électrons peuvent parcourir des distances importantes dans l’air, exposant potentiellement les individus à des rayonnements nocifs. Le débit de dose de rayonnement à proximité de la source laser s’est avéré trois à quatre fois supérieur à celui généralement utilisé en radiothérapie ordinaire. Les implications de ce risque radiologique mettent en évidence l’importance de mettre en œuvre des pratiques de laboratoire plus sûres et de garantir une manipulation appropriée des faisceaux laser.

François Légaré, directeur du Centre EMT de l'INRS, a souligné l'importance de cette découverte dans le domaine de la physique médicale. En atteignant des niveaux d’énergie comparables à ceux utilisés en radiothérapie anticancéreuse, cette recherche ouvre de nouvelles possibilités pour traiter les tumeurs qui répondent mal aux radiothérapies traditionnelles. De plus, le phénomène prometteur connu sous le nom d’effet FLASH, qui implique une réduction rapide des niveaux d’oxygène dans les tissus sains, pourrait conduire à des progrès dans le traitement du cancer en rendant ces tissus moins sensibles aux radiations.

La percée réalisée par l’équipe de recherche de l’INRS marque une avancée significative dans la compréhension du potentiel des faisceaux d’électrons rapides. Une exploration plus approfondie de cette technologie pourrait révolutionner le domaine de la radiothérapie, offrant ainsi une approche plus sûre et plus efficace du traitement du cancer.