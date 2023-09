Nouveau partenariat entre l'Université de Limerick et Dell Technologies pour faire progresser la recherche sur le cancer

Un nouveau partenariat entre l'Université de Limerick et Dell Technologies devrait révolutionner la recherche et le diagnostic du cancer grâce à des solutions technologiques. La collaboration vise à renforcer les capacités du centre de recherche numérique sur le cancer de l'Université de Limerick, en particulier dans le domaine de l'oncologie.

L'aspect clé de ce partenariat est le développement d'une plateforme d'intelligence artificielle (IA) par Dell, spécialement conçue pour le Digital Cancer Research Centre. Cette plateforme permettra aux cliniciens de prodiguer des soins plus efficaces aux patients atteints d'un lymphome à cellules B en améliorant les délais de diagnostic et les options de traitement. De plus, cela facilitera la recherche prédictive et diagnostique, permettant aux chercheurs de créer une représentation virtuelle, ou « jumeau numérique », des patients. Cela fournira des informations précieuses sur les stratégies de traitement et aidera au développement de thérapies personnalisées.

Les chercheurs du Digital Cancer Research Center se concentrent actuellement sur l’étude du rôle du collagène dans la progression et la propagation des tumeurs dans tout le corps. En identifiant des moyens de bloquer le collagène, ils espèrent trouver de nouvelles approches pour traiter les tumeurs avant qu’elles ne métastasent.

Le professeur Paul Murray, directeur de l'unité de pathologie numérique du Digital Cancer Research Centre, a exprimé son enthousiasme pour le nouveau partenariat, soulignant le potentiel de faire progresser la compréhension du développement du cancer et d'améliorer les soins aux patients. Catherine Doyle, directrice générale de Dell Technologies Irlande, a souligné l'importance de la plateforme basée sur l'IA pour fournir des traitements de précision et propulser la recherche clinique vers de nouveaux sommets.

Ce partenariat représente une avancée significative dans la lutte contre le cancer, avec le potentiel d’avoir un impact profond sur d’innombrables vies. Il met en valeur le pouvoir de la collaboration entre le monde universitaire et les entreprises technologiques pour stimuler l’innovation dans le domaine des soins de santé.

Sources : Université de Limerick, Dell Technologies