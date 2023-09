XDefiant d'Ubisoft fait face à un retard après avoir échoué au test de certification

Le jeu de tir en ligne très attendu d'Ubisoft, XDefiant, a rencontré un obstacle dans son processus de sortie. Le FPS free-to-play Arena a échoué à un important test de certification de première partie en août, entraînant un retard dans son lancement. Ubisoft n'a pas encore annoncé de nouvelle date de sortie pour le jeu.

Initialement annoncé sous le nom de Tom Clancy's XDefiant en 2021, le jeu combine diverses franchises d'Ubisoft telles que Ghost Recon, Watch Dogs et Far Cry dans un jeu de tir en ligne à univers partagé. Plus tôt cette année, les joueurs ont eu l'occasion d'essayer la version bêta du jeu, qui présentait des combats rapides et réactifs rappelant le gameplay classique de Call of Duty.

Le directeur exécutif du jeu, Mark Rubin d'Ubisoft, a ouvertement abordé l'échec du test de certification dans un article de blog. Il a expliqué que les jeux sur console sont soumis à des tests rigoureux par des sociétés comme Sony et Microsoft pour garantir qu'ils répondent aux normes de la plate-forme et ne causent aucun problème technique. Ce processus de certification se concentre sur la fonctionnalité et la conformité plutôt que sur les performances ou la qualité du contenu.

Rubin a révélé qu'Ubisoft avait commencé le processus de certification en juillet et avait reçu les premiers résultats en août, indiquant que XDefiant n'avait pas réussi. L'équipe a travaillé avec diligence au cours des dernières semaines pour résoudre les problèmes de conformité et préparer une autre soumission. Rubin a exprimé l'espoir que la nouvelle version passerait la certification sans aucun problème, ce qui pourrait aboutir à une version en septembre. Cependant, il a reconnu la possibilité d'un pass conditionnel, qui nécessiterait un patch dès le premier jour et repousserait la date de sortie à octobre.

La décision de discuter ouvertement de l'échec du test reflète l'engagement d'Ubisoft en faveur de la transparence et de l'engagement communautaire. Rubin a souligné que le développement de XDefiant a suivi un chemin différent, permettant aux joueurs de tester le jeu dans son état inachevé et de fournir de précieux commentaires.

Malgré ce revers, Ubisoft reste déterminé à offrir une expérience de jeu exceptionnelle et prévoit de tenir les fans informés des développements ultérieurs. La société vise à maintenir un lien fort avec la communauté et à s'assurer que XDefiant reflète les désirs et les demandes de ses joueurs.

