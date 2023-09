Ubisoft révèle pourquoi la date de sortie de XDefiant est retardée

Le très attendu jeu de tir en ligne à la première personne d'Ubisoft, XDefiant, a rencontré un obstacle dans son processus de développement. Le jeu, qui combine diverses franchises d'Ubisoft dans un jeu de tir à univers partagé, a échoué à un important test de certification de première partie en août, entraînant un retard dans sa sortie.

Dans un article de blog rédigé par Mark Rubin, directeur exécutif des jeux d'Ubisoft, il a expliqué que les jeux doivent être soumis à des contrôles de certification et de conformité par les fabricants de consoles, tels que Sony et Microsoft, pour garantir qu'ils répondent aux exigences de la plate-forme et fonctionnent correctement. XDefiant a échoué au cours de ce processus et, par conséquent, Ubisoft ne peut pas fournir de date de sortie définitive pour le jeu.

Rubin a révélé qu'Ubisoft avait commencé le processus de certification en juillet et avait reçu les premiers résultats en août, révélant les problèmes de conformité qui devaient être résolus. L'équipe de développement a travaillé sur la résolution de ces problèmes ces dernières semaines et se prépare à soumettre une version mise à jour pour certification fin septembre.

Si la version passe la certification sans aucun problème, XDefiant pourrait potentiellement être publié en septembre. Cependant, Rubin a reconnu la possibilité d'une autorisation conditionnelle, qui nécessiterait un correctif dès le premier jour pour répondre aux normes de conformité finales. Cela se traduirait par une date de sortie repoussée au mois d’octobre.

La transparence de Rubin concernant l'échec du test de certification fait partie de l'engagement d'Ubisoft à communiquer ouvertement avec la communauté. Le développement de XDefiant a impliqué les commentaires des joueurs et des tests réels via des phases bêta plutôt que des événements marketing traditionnels. Ubisoft vise à sortir le jeu « dès que possible » et promet de fournir des mises à jour lorsque plus d'informations seront disponibles.

Bien que les retards dans le développement de jeux ne soient pas rares, la décision d'Ubisoft de partager ces informations montre son engagement en faveur de la transparence et de l'écoute des commentaires des joueurs. XDefiant reste très attendu et les fans peuvent s'attendre à découvrir un mélange unique de franchises Ubisoft dans un jeu de tir en ligne captivant.

