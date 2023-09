Ubisoft retarde la sortie de XDefiant en raison de tests de certification

Ubisoft a annoncé un retard dans la sortie de son prochain jeu FPS gratuit, XDefiant. Le jeu était initialement prévu pour un lancement estival, mais il sortira probablement en octobre. Le retard est dû à l'échec des tests de certification des consoles de jeu menés par Microsoft et Sony.

Mark Rubin, le producteur exécutif de XDefiant, a expliqué que les bugs de conformité découverts lors du processus de certification doivent être résolus avant la sortie du jeu. Les bogues de conformité font référence à des problèmes liés aux systèmes et à l'expérience globale que les détenteurs de plateforme attendent des jeux sur leurs plateformes. Celles-ci incluent des fonctionnalités telles que le suivi des trophées et les mises à jour de la liste d'amis.

Ubisoft San Francisco prévoit de soumettre une version mise à jour de XDefiant pour certification dans les semaines à venir. Si le jeu reçoit un laissez-passer conditionnel, il nécessitera un correctif du premier jour avec les correctifs finaux pour garantir la conformité. Cela repousserait la date de sortie au début ou à la mi-octobre.

Initialement annoncé sous le nom de Tom Clancy's XDefiant, le jeu présentait des factions des franchises Tom Clancy telles que Splinter Cell, Ghost Recon et The Division. Cependant, Ubisoft a abandonné la marque Tom Clancy en mars 2022 et a introduit des factions supplémentaires de son catalogue plus large, notamment Far Cry.

XDefiant sera disponible sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S et Xbox One.

Ce retard est un revers pour les fans qui attendent avec impatience la sortie de XDefiant. Il est cependant important pour Ubisoft de s’assurer que le jeu réponde aux exigences et aux attentes des détenteurs de la plateforme. En corrigeant les bugs de conformité découverts lors de la certification, la société donne la priorité à une expérience de jeu fluide pour les joueurs sur toutes les plateformes.

Source : Chronique des jeux vidéo