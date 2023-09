Lutte à terme sur les actions américaines alors que les traders attendent l'événement Apple et les données économiques

Les contrats à terme sur actions américaines sont confrontés à des défis alors que les traders restent prudents avant l'événement marketing d'Apple et les données clés sur l'inflation et les ventes au détail. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0.2 %, les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average de 0.2 % et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 de 0.3 %. Lundi, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0.25 %, le S&P 500 de 0.67 % et le Nasdaq Composite de 1.14 %.

Les traders hésitent à faire des paris haussiers importants en raison des catalyseurs de marché à venir. Les actions d'Apple sont légèrement plus élevées alors que les investisseurs attendent l'événement marketing de la société, au cours duquel les nouveaux iPhone devraient être dévoilés. L’événement a le potentiel d’avoir un impact significatif sur le marché. Outre l'événement d'Apple, l'appétit pour les grandes valeurs technologiques sera également mis à l'épreuve avec la cotation d'ARM à New York pour 50 milliards de dollars. L'introduction en bourse a déjà été sursouscrite 10 fois, ce qui suggère une demande prometteuse qui pourrait conduire à une révision à la hausse du prix de l'introduction en bourse.

Un autre facteur affectant le sentiment du marché est le coût d'emprunt américain de référence à 10 ans, qui est proche de son plus haut niveau depuis 2008. Les traders surveillent de près les mises à jour économiques, y compris le rapport sur l'indice des prix à la consommation américain pour les prix à la production et les chiffres des ventes au détail d'août et d'août. Ces données influenceront le processus décisionnel de la Réserve fédérale lors de ses prochaines délibérations politiques. Malgré les défis, la Réserve fédérale reste déterminée à stabiliser l’économie, même si atteindre l’objectif d’inflation souhaité de 2 % pourrait prendre du temps.

Dans l'ensemble, cette semaine révélera l'orientation des marchés boursiers américains, en fonction de l'issue des événements à venir et des données économiques.

Sources : Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management