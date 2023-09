Planification composée : fusion de deux sociétés de gestion de patrimoine numériquement natives

Deux sociétés de gestion de patrimoine numériquement natives, Compound et Alternativ Wealth, ont uni leurs forces pour créer Compound Planning, un family office numérique destiné aux entrepreneurs, aux professionnels et aux retraités. Avec plus de 1.2 milliard de dollars d'actifs sous gestion et une équipe de plus de 50 personnes aux États-Unis, la nouvelle entité vise à fournir une gamme complète de services de conseil financier et fiscal.

Compound et Alternativ Wealth ont obtenu le soutien de sociétés de capital-risque, et Compound a levé un total de 37 millions de dollars de financement, dont un tour de table de série B de 25 millions de dollars en novembre. Alternativ a clôturé un tour de table de 10 millions de dollars en juin. En fusionnant leur expertise et leurs ressources, Compound Planning sera en mesure d'offrir des conseils financiers dédiés, des services fiscaux, des investissements alternatifs, des opérations de conciergerie et une interface de tableau de bord numérique.

La vision de Compound Planning est de devenir la « pomme de la gestion de patrimoine », en fournissant une solution rationalisée et pratique aux professionnels de la technologie pour gérer leur patrimoine personnel. Jordan Gonen, fondateur et ancien PDG de Compound, déclare que l'objectif est d'atténuer les soucis financiers afin que les individus puissent se concentrer sur ce qui compte le plus dans leur vie.

Christian Haigh, ancien PDG d'Alternativ, assumera le rôle de PDG de la société issue du regroupement. Haigh souligne que la fusion leur permettra de mieux soutenir leurs conseillers financiers et, plus important encore, d'offrir une expérience de planification financière, fiscale et d'investissement centrée sur le client. Gonen assumera un rôle stratégique, apportant son soutien pendant le processus d'intégration des deux sociétés et dirigeant les futures initiatives stratégiques.

Dans l’ensemble, la fusion de Compound et Alternativ Wealth au sein de Compound Planning représente une avancée significative dans la numérisation de la gestion de patrimoine. En mettant l'accent sur la fourniture de services complets adaptés aux besoins des entrepreneurs, des professionnels et des retraités, la nouvelle entité vise à révolutionner le secteur et à améliorer l'expérience client.

