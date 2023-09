Twitch Streamer utilise la technologie Mind-Control pour jouer à des jeux sans contrôleur

Résumé : Perrikaryal, streamer Twitch et chercheur en psychologie, a fait passer le jeu à un niveau supérieur en utilisant la technologie de contrôle mental pour jouer à des jeux vidéo sans manette traditionnelle. Perrikaryal utilise un appareil électroencéphalogramme (EEG), qui enregistre l'activité électrique du cerveau, pour contrôler diverses actions dans le jeu. En hochant la tête pour bouger et en utilisant ses yeux grâce à un eye-tracker pour viser, elle est capable de naviguer dans le monde du jeu et de vaincre ses adversaires. L'objectif ultime de Perrikaryal est de créer une manette mains libres accessible à tous et offrant une expérience de jeu comparable. Elle continue d'expérimenter différentes entrées, notamment des biosignaux comme la pression artérielle et la fréquence cardiaque, afin d'améliorer l'expérience de jeu immersive.

Le parcours de Perrikaryal a commencé avec l'utilisation de la technologie de contrôle mental pour vaincre le jeu Elden Ring, démontrant ainsi le potentiel de cette méthode innovante. Malgré les sceptiques, Perrikaryal voit l’enthousiasme et le potentiel d’améliorations supplémentaires. Actuellement, elle dispose de quatre raccourcis clavier fonctionnels, mais elle vise à développer un contrôleur complet avec tous les boutons et déclencheurs accessibles. Elle reconnaît les défis qui nous attendent, notamment en matière de navigation dans les menus complexes de jeux comme Minecraft, mais elle reste déterminée à les surmonter.

En collaborant avec des laboratoires et des groupes de recherche, Perrikaryal prévoit d'intégrer divers biosignaux et technologies EEG dans la réalité virtuelle et de créer une expérience de jeu plus immersive. Son engagement à repousser les limites du jeu de contrôle mental l'a amenée à expérimenter différentes visualisations et à adapter continuellement ses techniques.

Les progrès de Perrikaryal démontrent non seulement le potentiel de la technologie de contrôle mental dans le jeu vidéo, mais soulignent également l'importance des essais et des erreurs dans le développement de nouvelles méthodes. Elle considère les défis et les revers comme des éléments essentiels de la croissance et de l’amélioration dans le domaine des jeux de contrôle mental. Les efforts de Perrikaryal ouvrent la voie à un avenir où le jeu deviendra plus accessible et inclusif pour tous.