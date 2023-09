Jeu de plateforme controversé « Only Up ! » Supprimé du magasin Steam

"Only Up!", un jeu de plateforme populaire qui a attiré l'attention sur Twitch, a été supprimé de la boutique Steam par son créateur, Indiesolodev. Dans une dernière mise à jour, Indiesolodev a déclaré que le jeu leur avait causé beaucoup de stress et qu'ils avaient besoin de temps pour guérir avant de passer à leur prochain projet.

"Seulement en haut!" est sorti en mai et a rapidement gagné en popularité en juin, avec des milliers de joueurs simultanés et des dizaines de milliers de téléspectateurs sur Twitch. Cependant, les critiques du jeu étaient mitigées, certains louant ses mécanismes de plate-forme surréalistes tandis que d'autres critiquaient sa physique problématique et sa conception hâtive.

Le jeu a également fait l’objet d’une controverse lors de son passage sur Steam. Il a été brièvement supprimé en juillet après avoir été accusé d'avoir volé le modèle d'anime 3D protégé par le droit d'auteur d'un autre développeur. De plus, il y avait des liens avec le monde des NFT, avec des images de jetons Goblintown apparaissant dans les niveaux et le titre lui-même étant associé à des escrocs cryptographiques.

Dans la mise à jour finale, Indiesolodev a exprimé son désir de tranquillité d'esprit et de guérison, déclarant qu'il prévoyait de faire une pause et de poursuivre ses études en conception de jeux. Ils ont également dévoilé leur prochain projet, intitulé « Kith », qui sera complètement différent de « Only Up ! et se concentrera sur la cinématographie. Indiesolodev espère travailler avec une petite équipe pour ce projet et améliorer ses compétences en conception de jeux.

Alors que certains joueurs pleurent la suppression du jeu, d'autres félicitent Indiesolodev pour avoir créé un jeu viral. Malgré ses controverses, « Only Up ! » a fourni une expérience enrichissante à de nombreux joueurs.