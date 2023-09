Un présentateur de télévision achète un billet de première classe pour découvrir que la première classe n'existe pas

Le présentateur de télévision gallois Phil Steele s'est récemment retrouvé dans une situation amusante lorsqu'il a acheté un billet de train en première classe pour un voyage au départ de Cardiff, pour découvrir que le train dans lequel il était monté n'avait pas de section en première classe. Steele, ancien joueur de rugby professionnel et présentateur de radio et commentateur sportif bien connu, était sur le point d'organiser un dîner près de Llandudno lorsqu'il a décidé de faire des folies sur un siège de première classe en utilisant l'application Trainline.

En montant à bord du train, Steele s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas de première classe sur le service qu'il avait choisi. Il a comparé avec humour son expérience à l'achat d'un téléviseur plus grand pour découvrir qu'il était beaucoup plus petit en personne. Steele avait espéré disposer d'un espace de travail calme et confortable pendant son voyage, c'est pourquoi il a opté pour un siège en première classe.

La vaste expérience de Steele en tant qu'enseignant et son talent pour l'humour ont fait de lui un conférencier populaire après le dîner au Pays de Galles. Son expérience d'enseignement auprès d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage dans la vallée de Rhymney lui a fourni une richesse de matériel pour divertir le public. Malgré la confusion, Steele a semblé prendre la situation avec calme et a partagé son histoire sur les réseaux sociaux.

En réponse à son message, une personne a suggéré d'utiliser l'application Transport for Wales pour les réservations futures, car elle fournit des informations plus précises sur les services disponibles. Trainline a cependant assuré à Steele qu'il pourrait recevoir un remboursement pour la partie en première classe de son billet. Selon le site Web de Transport for Wales, les installations de première classe ne sont disponibles que sur leur service premier opérant entre Holyhead et Cardiff.

En fin de compte, même si le voyage de Phil Steele n'a peut-être pas été aussi luxueux qu'il l'avait prévu, il a certainement constitué un moment de légèreté et un rappel de vérifier la disponibilité des commodités avant d'acheter un billet.

