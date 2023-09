Le groupe TUI vise à transférer la majorité des réservations vers l'application TUI

TUI Group, le plus grand voyagiste à forfait de vacances en Europe, s'est fixé un objectif ambitieux à long terme : transférer plus de 50 % de ses réservations vers son application TUI. Actuellement, les réservations d'applications ne représentent que moins de 10 % de ses ventes sur des marchés clés comme le Royaume-Uni et l'Allemagne. Sebastian Ebel, PDG du groupe TUI, estime que transformer l'application en un guichet unique pour les voyages contribuera à réduire les coûts associés aux canaux de marketing à la performance comme Google et à augmenter les réservations répétées via des clients fidèles.

Pour atteindre cet objectif, TUI s'est concentré sur la transformation numérique aux côtés de ses agences de voyages physiques. La société a lancé de nouvelles plateformes TUI sur lesquelles elle vend des hébergements, des visites et des activités autonomes. L'application TUI, également connue sous le nom de TUI Digital Assistant, permet désormais aux voyageurs de rechercher, planifier et réserver tous les aspects de leurs vacances, y compris les vols, l'hébergement, les expériences et les forfaits vacances.

TUI vise également à s'étendre au-delà de ses offres traditionnelles de soleil et de plage. Elle optimise ce type de vacances depuis 50 ans et s'aventure désormais dans de nouveaux domaines comme les destinations urbaines. L'entreprise a constaté une demande accrue d'expériences de destination urbaine, Barcelone, Rome et Milan étant les trois principales destinations. TUI Musement, la division visites et activités du groupe, a également investi dans des expériences de marque comme TUI Collections pour mieux contrôler la qualité et la livraison.

Le marché nordique a été à la tête du parcours numérique de TUI, avec presque toutes les ventes réalisées en ligne. La stratégie numérique de TUI dans la région nordique met l'accent sur les espaces interactifs et communs au sein des hôtels, ainsi que sur les expériences basées sur des activités qui répondent aux intérêts des voyageurs nordiques.

Dans l'ensemble, l'objectif du groupe TUI de déplacer la majorité des réservations vers son application reflète son engagement en faveur de la transformation numérique et de l'amélioration de l'expérience client. En proposant un guichet unique pour les voyages et en élargissant son offre de produits, TUI vise à rivaliser avec les autres acteurs des agences de voyages en ligne dans le secteur et à assurer une rentabilité à long terme.

Sources : Skift