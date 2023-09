TUI Group vise à transférer plus de 50 % des réservations vers l'application TUI

TUI Group, le plus grand voyagiste à forfait de vacances en Europe, s'est fixé pour objectif de transférer plus de 50 % de ses réservations vers son application TUI. Actuellement, les réservations d'applications représentent moins de 10 % de ses ventes sur des marchés clés comme le Royaume-Uni et l'Allemagne. Sebastian Ebel, PDG du groupe TUI, souhaite transformer l'application en un guichet unique de voyages, réduisant ainsi les coûts associés aux canaux de marketing performants et améliorant les réservations répétées grâce aux clients fidèles.

L'application TUI, également connue sous le nom de TUI Digital Assistant, a été initialement lancée en 2014 en tant qu'outil de communication pour les clients. Il permet désormais aux voyageurs de rechercher, planifier et réserver tous les aspects de leurs vacances, y compris les vols, l'hébergement, les expériences et les forfaits vacances. TUI propose également des hébergements autonomes et des réservations de visites et d'activités sur ses plateformes.

Malgré l'accent mis sur l'application TUI, la société continuera à proposer des applications distinctes comme TUI Blue pour les interactions et les services spécifiques aux hôtels. 80 % des vacanciers à forfait TUI téléchargent et utilisent déjà l'application principale de TUI.

Sur le marché nordique, TUI a connu une croissance significative des réservations d'hébergements autonomes, avec 80 % des réservations effectuées par des clients qui n'ont pas encore voyagé avec TUI. Ce marché a également montré un fort intérêt pour les espaces interactifs et communs au sein des hôtels TUI, ainsi que pour les expériences basées sur des activités et les activités sportives.

TUI s'étend au-delà de ses offres traditionnelles de soleil et de plage et s'aventure vers des destinations urbaines. Les expériences en destination urbaine, telles que les excursions à terre, ont connu une demande accrue, et les collections TUI dans les destinations urbaines ont connu une augmentation de 90 % des réservations. TUI Musement, la division visites et activités du groupe, investit dans des expériences de marque et des partenariats pour améliorer son offre.

Dans l'ensemble, le groupe TUI se concentre sur la transformation numérique et rivalise avec d'autres agents de voyages en ligne. Avec son objectif ambitieux de transférer plus de 50 % des réservations vers son application TUI, la société vise à rationaliser le processus de réservation, à réduire les coûts et à fidéliser ses clients.

Sources : Skift