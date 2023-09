Trek met à jour la gamme de vélos de route Domane AL avec un cadre léger et une polyvalence accrue

Trek a dévoilé la quatrième génération de sa populaire gamme de vélos de route Domane AL, introduisant plusieurs mises à jour clés pour améliorer les performances et la polyvalence. Le nouveau Domane AL présente un cadre plus léger, un acheminement interne des câbles et la possibilité d'accueillir des pneus jusqu'à 38 mm de large. Avec un prix de départ de 1,125 XNUMX £, le Domane AL reste une option accessible pour les cyclistes sur route.

Une amélioration notable est la réduction de poids du Domane AL, par rapport à son prédécesseur, le Domane AL Disc. Trek affirme que la refonte du cadre en aluminium Alpha série 100 et l'ajout d'une fourche entièrement en carbone ont entraîné une réduction de poids d'environ 225 g (0.5 lb). Le Domane AL 4 de milieu de gamme, par exemple, affiche un poids revendiqué de 10.35 kg (22.82 lb).

Le nouveau Domane AL offre également un dégagement accru des pneus, permettant aux pilotes de monter des pneus jusqu'à 38 mm de large. Ce dégagement élargi permet aux cyclistes de s'aventurer sur une chaussée lisse, sur des routes cahoteuses et même sur la plupart des sentiers de gravier. Alors que des pneus plus larges seraient préférables pour les terrains plus accidentés, la capacité de 38 mm convient aux pistes bien entretenues et modérément bosselées.

Trek a conservé sa géométrie Endurance pour le Domane AL, garantissant une position de conduite plus droite par rapport aux vélos de route de la marque plus axés sur la course comme le Madone et l'Émonda. Cette géométrie vise à offrir un confort lors de longs trajets en réduisant la tension sur le dos et le cou. Le Domane AL de 56 cm, par exemple, offre une hauteur de pile de 591 mm et une portée de 377 mm, ce qui donne un rapport pile/portée de 1.57.

Une autre amélioration est le guidon redessiné, qui présente une portée plus courte de 80 mm et un évasement de 4 mm des capots aux chutes. Cette modification vise à améliorer l'ergonomie et le contrôle pour les pilotes.

En termes d'esthétique et de praticité, le nouveau Domane AL intègre un acheminement interne des câbles, une fonctionnalité que l'on retrouve couramment sur les vélos de route haut de gamme. Ce choix de conception simplifie l'apparence de la partie avant du Domane AL. De plus, le vélo conserve sa polyvalence avec des supports pour garde-boue, un porte-bagages et même une sacoche pour tube supérieur.

La gamme Domane AL intègre désormais également la compatibilité Universal Derailleur Hanger (UDH), une initiative visant à standardiser la conception des pattes de dérailleur. Trek utilise déjà l'UDH sur ses vélos de montagne et sa mise en œuvre sur le Domane AL simplifie l'entretien et les réparations.

La gamme Domane AL de quatrième génération comprend trois modèles : le Domane AL 2 au prix de 1,125 4 £, le Domane AL 1,875 au prix de 5 2,150 £ et le Domane AL 100 au prix de XNUMX XNUMX £. Chaque modèle comprend un cadre en aluminium Alpha série XNUMX, une fourche en carbone Domane AL et diverses options de groupe et de roues.

Pour plus d’informations, visitez trekbikes.com.

Sources:

– Trek Bikes (trekbikes.com)