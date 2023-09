Total War: Pharaoh propose de nouvelles mécaniques passionnantes dans une formule familière

By

Total War, une série de jeux populaires, a publié son dernier opus, Total War : Pharaoh. Malgré une certaine fatigue de Total War en raison des nombreuses itérations du jeu au cours des 20 dernières années, Total War : Pharaoh a réussi à raviver l'enthousiasme. Développé par le studio Sophia de Creative Assembly, le jeu offre une expérience classique d'épées et de sandales avec une touche nouvelle et intéressante.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de Total War: Pharaoh est la mécanique de campagne étendue. Le jeu introduit un nouveau niveau de complexité avec l'introduction d'avant-postes. Ces avant-postes agissent comme des emplacements de construction supplémentaires, offrant aux joueurs davantage d'options stratégiques lors du développement de leurs régions. Cette couche de granularité supplémentaire reflète le monde préindustriel où les villages entouraient les villes et où les villes étaient centrées autour des villes. L'inclusion d'avant-postes permet également de spécialiser les régions, améliorant ainsi la personnalisation du gameplay.

En plus du Nil, Total War : Pharaoh étend sa zone de jeu pour inclure la région historique de Napata, le Levant et la partie centre-sud de l'Anatolie. Cependant, des zones telles que les côtes nord et ouest de la Turquie actuelle restent inaccessibles mais jouent un rôle crucial dans le jeu en tant que lieux à partir desquels les peuples de la mer lancent leurs attaques.

L'objectif principal du jeu est que les joueurs deviennent soit le pharaon d'Egypte, soit le grand roi des Hittites. Les dirigeants doivent accumuler de la légitimité, une ressource générée par le contrôle des terres principales, la construction de bâtiments spécifiques et l'adoption de décrets royaux. Une fois qu’une légitimité suffisante est obtenue, les dirigeants peuvent défier le leader actuel dans une guerre civile, potentiellement face à d’autres concurrents. Devenir le dirigeant n'est que le début, car les joueurs doivent continuer à accumuler des pouvoirs royaux et à construire leur héritage ancien, en imitant les grands dirigeants du passé.

Total War : Pharaoh introduit un système captivant de Cour Royale, offrant plusieurs postes dotés de pouvoirs uniques. Les joueurs peuvent interagir avec ces membres de la cour, s'attirer les bonnes grâces ou comploter contre eux. L'établissement de relations avec les membres peut donner accès à des unités spéciales ou même conduire à du chantage et à des menaces pour obtenir le pouvoir. La dynamique complexe du terrain ajoute de la profondeur et de l'intrigue au jeu.

Total War : Pharaoh rajeunit la série Total War avec sa mécanique unique et son approche rafraîchissante. Que vous soyez fan de longue date ou nouveau dans la série, ce jeu promet une expérience passionnante et immersive.

