La prochaine série d’iPhone 15 bénéficiera de mises à niveau importantes

Apple devrait lancer sa gamme d'iPhone 15 le 12 septembre, des rumeurs suggérant que quatre modèles d'iPhone seraient dévoilés cette année. Selon les rumeurs, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus vanille auraient le même prix que l'année dernière ou bénéficieraient d'une augmentation de prix marginale, tandis que l'iPhone 15 Pro Max devrait connaître la hausse de prix la plus forte par rapport au modèle précédent.

OpenAI organisera la conférence inaugurale des développeurs en novembre

OpenAI, le créateur du populaire chatbot IA ChatGPT, organisera sa première conférence de développeurs à San Francisco le 6 novembre. La conférence offrira une participation en personne et des options de diffusion en direct pour que les développeurs puissent interagir avec l'entreprise.

Clubhouse se transforme en application de messagerie audio

La plateforme audio sociale Clubhouse, qui a gagné en popularité pendant la pandémie mais a connu un déclin, fait son retour en tant qu'application de messagerie audio. Avec une mise à jour récente, Clubhouse vise à être plus social et unique par rapport aux autres applications de messagerie, offrant une expérience plus interactive et immersive.

MediaTek développe un chipset 3 nm à l'aide de la technologie TSMC

MediaTek, principal fabricant de chipsets, a développé sa première puce de 3 nanomètres (nm) en utilisant la technologie de processus avancée de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Prévu pour faire ses débuts en 2024 dans le cadre de la série de chipsets phares MediaTek Dimensity, ce nouveau chipset promet une efficacité et des performances améliorées.

Tecno lance l'édition SPARK 10 Pro Moon Explore

Tecno a lancé le smartphone Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition en Inde, rendant hommage à la mission lunaire Chandrayaan 3 de l'ISRO. Arborant un design en cuir bicolore blanc et noir inspiré de la surface de la lune, cet appareil est doté d'un arrière en cuir à base de silicone respectueux de l'environnement et a été précédemment présenté sous le nom de Tecno Magic Skin Edition sur les marchés mondiaux.

Hausse des prix pour PlayStation Plus en Inde

Sony a récemment annoncé qu'il augmenterait les prix de ses forfaits annuels PlayStation Plus afin de proposer des jeux de haute qualité et des avantages supplémentaires aux abonnés. Les prix officiels pour l’Inde ont désormais été répertoriés sur le site PlayStation, reflétant une augmentation de près de Rs 2,000 XNUMX. PlayStation Plus offre à ses abonnés un accès à des jeux gratuits, des essais et des remises exclusives en magasin, similaires au Xbox Game Pass.

