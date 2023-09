Les critiques de Top Gear se plongent dans l'esprit Starfield avec les constructions de vaisseaux spatiaux

By

Starfield, le RPG spatial très attendu de Bethesda, a éveillé la créativité des fans qui construisent avec enthousiasme leurs propres vaisseaux spatiaux personnalisés dans le jeu. Comme le jeu propose de nombreuses options de personnalisation, ce n'était qu'une question de temps avant que les passionnés d'automobile ne s'intéressent à Starfield. Dans une tournure inattendue des événements, la célèbre émission de critiques automobiles Top Gear s'est jointe au battage médiatique de Starfield et a créé une parodie humoristique.

Les animateurs de Top Gear, Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, connus pour leur amour des voitures, ont fait une apparition spéciale dans une vidéo YouTube où ils explorent un énorme vaisseau spatial du jeu. Le trio est impressionné par la conception du navire, le qualifiant de « chef-d'œuvre ». Ils attribuent le mérite au concepteur pour l’attention portée aux détails, notant l’absence de têtes de clous sur la structure massive.

Cependant, les hôtes soulignent également un autre vaisseau spatial qu'ils trouvent être la voiture la plus moche de tous les temps. Cette différence d’opinion a divisé les fans, chacun ayant sa propre vision du design et de l’esthétique des véhicules. Certains fans sont d'accord avec les critiques brutalement honnêtes de Hammond, tandis que d'autres apprécient la créativité et les efforts déployés dans la conception du vaisseau spatial.

Malgré les opinions variées, les fans sont ravis de voir les hôtes de Top Gear s'engager avec la communauté Starfield et partager leurs réflexions sur le jeu. La vidéo a reçu des retours positifs, les fans étant impressionnés par l'humour des animateurs et la qualité globale de la production.

Starfield continue de captiver les joueurs avec son gameplay unique et ses options de personnalisation. Avec l'implication de personnalités populaires telles que les animateurs de Top Gear, la popularité du jeu va certainement monter encore plus haut.

Sources:

– [Article source] (insérer l’URL ici)

– Définitions :

– Starfield : Un RPG spatial développé par Bethesda.

– Top Gear : une émission de critiques automobiles connue pour son humour et sa couverture étendue des véhicules.

– Spoof : Une imitation ou une parodie humoristique.