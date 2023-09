Problèmes de performances du PC de Starfield : pourquoi une mise à niveau pourrait être nécessaire

By

Starfield, le jeu très attendu du développeur Bethesda, est officiellement sorti sur Xbox Series X/S et PC le 6 septembre. Si le jeu a été bien accueilli par les joueurs, certains utilisateurs de PC ont connu des performances décevantes. Dans une interview avec Bloomberg Technology, Todd Howard, le directeur de Starfield, a suggéré qu'une mise à niveau du matériel PC pourrait être nécessaire pour profiter pleinement du jeu.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le jeu n'était pas optimisé pour PC, Howard a répondu : « Nous avons optimisé le jeu pour PC. Ça marche très bien. Il s'agit d'un jeu PC de nouvelle génération. Nous faisons vraiment progresser la technologie, vous devrez donc peut-être mettre à niveau votre PC pour ce jeu. »

Alors que certains fans ont fait l’éloge de Starfield, d’autres ont exprimé leur mécontentement face à ses performances sur PC. Les plaintes incluent des problèmes avec les petits intérieurs nécessitant des écrans de chargement et le jeu non optimisé. Ces frustrations ont été exprimées sur des plateformes comme YouTube et Twitter.

Bien qu'il puisse être frustrant qu'un PC ne soit pas capable d'exécuter les derniers jeux, cela fait également partie de la nature en constante évolution de la technologie. Bethesda recommande du matériel spécifique pour des performances optimales, notamment un processeur AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6800K, une carte graphique AMD Radeon RX 5700 ou NVIDIA GeForce 1070 Ti et 16 Go de RAM. Cependant, le respect de ces exigences minimales peut ne pas garantir les meilleures performances pour un jeu gourmand en CPU comme Starfield.

En fin de compte, la mise à niveau du matériel PC est un choix personnel pour les joueurs qui souhaitent profiter au mieux de jeux comme Starfield. Bien que cela puisse impliquer un investissement financier, il est courant dans la communauté des joueurs de mettre régulièrement à niveau le matériel.

Sources:

– Entretien technologique Bloomberg avec Todd Howard