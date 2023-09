Pourquoi Starfield n'a pas de véhicules terrestres, selon Todd Howard

By

Dans une récente conversation avec Bloomberg, Todd Howard, responsable créatif chez Bethesda Game Studios, a expliqué pourquoi les joueurs n'ont pas accès aux véhicules terrestres dans le jeu très attendu Starfield. Interrogé sur les véhicules, Howard a reconnu le désir d'une telle option, mais a expliqué que l'absence de véhicules terrestres était une décision délibérée pour garder le contrôle de l'expérience d'exploration.

Howard a déclaré que la mise en œuvre de véhicules aurait un impact significatif sur la dynamique du jeu une fois que les joueurs atterriraient sur des planètes après avoir traversé l'espace. En limitant les joueurs à l'exploration à pied, les développeurs peuvent garantir une expérience plus soignée et contrôler le rythme du jeu. Howard a ajouté : "Cela nous permet vraiment, pour les joueurs, d'en faire une expérience où nous savons à quelle vitesse ils voient les choses."

Bien que les véhicules terrestres ne soient peut-être pas disponibles dans Starfield, Howard a assuré aux joueurs qu'il existe des mécanismes de traversée alternatifs. Outre des vaisseaux spatiaux personnalisables, les joueurs peuvent utiliser des jetpacks pour améliorer leur mobilité et rendre les longs voyages plus efficaces.

Bien que le support officiel des véhicules terrestres ne soit jamais inclus dans Starfield, il est possible que des mods non officiels créés par des fans finissent par les introduire dans le jeu. La communauté Starfield a déjà développé activement des mods qui abordent divers aspects du jeu, notamment des améliorations de l'interface utilisateur et des performances.

À mesure que Starfield continue d'évoluer, il est fort probable que des mods plus substantiels soient développés, élargissant ainsi les possibilités de jeu. Dès maintenant, Starfield est disponible pour PC, Xbox Series X | S et Game Pass.

Sources:

- Bloomberg

– Kotaku